Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da düzenlenen "3. Androloji Kongresi" sürüyor

        Ürolojik Cerrahi Derneğince Antalya'da düzenlenen 3. Androloji Kongresi'nde yapay zeka modülünün kullanıldığı interaktif oturum yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 16:12 Güncelleme: 12.04.2025 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da düzenlenen "3. Androloji Kongresi" sürüyor
        ABONE OL

        Ürolojik Cerrahi Derneğince Antalya'da düzenlenen 3. Androloji Kongresi'nde yapay zeka modülünün kullanıldığı interaktif oturum yapıldı.

        Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen kongre, 350 bilim insanının katılımıyla sürüyor.

        Ürolojik Cerrahi Derneği Androloji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Hasan Deliktaş, gazetecilere, 10'u yabancı 94 konuşmacının 30 oturum gerçekleştirdiğini ve tıp dünyasında yapay zekanın gelişimine ilişkin sunumlar yaptığını söyledi.

        Yapay zeka entegrasyonunun tıp alanında artık önemli yere sahip olduğunu belirten Deliktaş, "Meslektaşlarımız, tıptaki her yeniliği dünyayla eş zamanlı takip etme ve uygulama konusunda her zaman öncü olmuştur. Teknolojik gelişmeleri de yakından takip ederek, yapay zeka gibi yenilikçi araçları tıp pratiğine entegre etmek, Türk tıbbının uluslararası alandaki rekabet gücünü artıracaktır." dedi.

        Kongrede yapay zeka destekli uygulamaların yanı sıra androloji alanındaki en son bilimsel gelişmelerin ele alındığını dile getiren Deliktaş, üroloji uzmanlarının erkek sağlığı, infertilite, erektil disfonksiyon ve diğer androloji konularında güncel araştırmalar ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi alışverişinde bulunduğunu ifade etti.

        Androloji Kongresi'nin tıp alanında yapay zeka entegrasyonunun öncü bir örneği olarak tarihe geçtiğini vurgulayan Deliktaş, şöyle devam etti:

        "Kongre, sadece bilimsel sunumlar ve tartışmalarla değil, aynı zamanda yapay zeka destekli uygulamalarıyla da büyük ilgi topladı. Kongrenin en dikkat çekici yeniliklerinden biri androloji ve üroloji alanında özel olarak eğitilmiş bir yapay zeka modülünün kullanıldığı interaktif oturum oldu. Bu oturumda, üroloji uzmanları yapay zeka modülüne canlı olarak sorular yöneltti. Yapay zeka, derin öğrenme algoritmaları ve geniş bir tıbbi veri tabanına erişimi sayesinde, sorulara anında ve bilimsel verilere dayalı cevaplar verdi. Bu etkileşimli deneyim, yapay zekanın tıp alanındaki potansiyelini somut bir şekilde ortaya koydu. Kongrede sunulan 7 önemli oturumun özetleri de yapay zeka tarafından hazırlandı. Bu özetler, metin tabanlı olmanın ötesine geçerek yapay zekayla yapılan röportaj formatında sesli olarak podcast veya röportaj şeklinde sunuldu."

        Deliktaş, bu yenilikçi yaklaşımın kongreye katılamayan veya yoğun program nedeniyle tüm oturumları takip edemeyen uzmanların, en güncel bilgilere kolayca erişebilmesini sağladığını aktardı.

        Kongre yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vahşetin sonu gelmiyor! Yine eski koca sokak ortasında!
        Vahşetin sonu gelmiyor! Yine eski koca sokak ortasında!
        Beşiktaş Divan Kurulu'nda Arat'a saldırı!
        Beşiktaş Divan Kurulu'nda Arat'a saldırı!
        İran: İsrail, ABD ile aramızda savaş başlatmak istiyor
        İran: İsrail, ABD ile aramızda savaş başlatmak istiyor
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        Kadın hastalarla ilgili skandal ifadeler! 2 doktora uzaklaştırma!
        Kadın hastalarla ilgili skandal ifadeler! 2 doktora uzaklaştırma!
        Minguzzi ailesine tehdit mesajı atmıştı! Sıcak gelişme!
        Minguzzi ailesine tehdit mesajı atmıştı! Sıcak gelişme!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yerlikaya: Suç duyurusunda bulunduk
        Yerlikaya: Suç duyurusunda bulunduk
        Danla Bilic'in eski sevgilisi yakalandı
        Danla Bilic'in eski sevgilisi yakalandı
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        Kırsal bölgelerde yaşayanlarda hantavirüs riski!
        Kırsal bölgelerde yaşayanlarda hantavirüs riski!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu iptal edildi!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu iptal edildi!
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        Aynı yaştaydılar... İki kuzenin trajik sonu!
        Aynı yaştaydılar... İki kuzenin trajik sonu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Yürek yakan kaza! Nazım komiser ağlattı!
        Yürek yakan kaza! Nazım komiser ağlattı!
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Bir divanın sahne arkası
        Bir divanın sahne arkası

        Benzer Haberler

        Alanya'da mantardan zehirlendiği iddia edilen itfaiye personeli öldü
        Alanya'da mantardan zehirlendiği iddia edilen itfaiye personeli öldü
        Antalya Diplomasi Forumu 2025
        Antalya Diplomasi Forumu 2025
        Lavrov: NATO'nun en büyük düşmanı NATO'nun kendisi
        Lavrov: NATO'nun en büyük düşmanı NATO'nun kendisi
        D Tech Cloud, 12'nci Kamu Bilişim Zirvesi'nin platin sponsoru oldu
        D Tech Cloud, 12'nci Kamu Bilişim Zirvesi'nin platin sponsoru oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ADF'de diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ADF'de diplomasi trafiği
        AK Parti Kumluca ilçe Başkanı Paslıkılıç basın mensuplarıyla bir araya geld...
        AK Parti Kumluca ilçe Başkanı Paslıkılıç basın mensuplarıyla bir araya geld...