Alanya'da mantardan zehirlendiği iddia edilen itfaiye personeli öldü

Bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle ailesi tarafından özel bir hastaneye götürülen Yüksekalan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı

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