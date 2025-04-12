Alanya'da mantardan zehirlendiği iddia edilen itfaiye personeli öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde yediği mantardan zehirlendiği öne sürülen itfaiye personeli hayatını kaybetti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde yediği mantardan zehirlendiği öne sürülen itfaiye personeli hayatını kaybetti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğünde görev yapan itfaiye personeli Hüseyin Yüksekalan (51), ormanlık alandan topladığı mantarları yedi.
Bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle ailesi tarafından özel bir hastaneye götürülen Yüksekalan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı
Yüksekalan'ın yediği mantardan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince numune alındığı öğrenildi.
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