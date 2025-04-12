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        Alanya'da mantardan zehirlendiği iddia edilen itfaiye personeli öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde yediği mantardan zehirlendiği öne sürülen itfaiye personeli hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 17:18 Güncelleme: 12.04.2025 - 17:18
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        Alanya'da mantardan zehirlendiği iddia edilen itfaiye personeli öldü
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde yediği mantardan zehirlendiği öne sürülen itfaiye personeli hayatını kaybetti.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğünde görev yapan itfaiye personeli Hüseyin Yüksekalan (51), ormanlık alandan topladığı mantarları yedi.

        Bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle ailesi tarafından özel bir hastaneye götürülen Yüksekalan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı

        Yüksekalan'ın yediği mantardan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince numune alındığı öğrenildi.

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