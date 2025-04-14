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        Antalya'da karbonmonoksitten ölen 3 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi

        Antalya'nın Kaş ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten ölen 3 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 12:45 Güncelleme: 14.04.2025 - 12:45
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        Antalya'da karbonmonoksitten ölen 3 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten ölen 3 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

        Ova Mahallesi'nde dün sobadan sızan karbonmonoksitten yaşamını yitiren aynı aileden Fatma Arat (80), gelini Zeynep Arat (34) ve torunu Emir Kaan Arat'ın (8) cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Olayda annesini, eşini ve çocuğunu kaybeden Ramazan Arat ve yakınları, Adli Tıp Kurumu morgu önünde üzüntü yaşadı.

        Cenazeler, ikindi namazında Kaş Akörü Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedilecek.

        Karbonmonoksitten etkilenen ve hastaneye kaldırılan 2 kişinin ise tedavileri sürüyor.

        - Olay

        Kaş ilçesi Ova Mahallesi Çolaklar Sokak'taki evde yaşayan aileden bir süredir haber alamayan yakınları, eve geldiklerinde aile bireylerini hareketsiz halde bulmuş, ekipler tarafından yapılan incelemede, aynı aileden Fatma, Zeynep ve Emir Kağan Arat'ın, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek yaşamlarını yitirdiği belirlenmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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