Antalya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Antalya'nın Serik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Antalya'nın Serik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Hüseyin İşlek'in (71) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Bucakköy Mahallesi'ndeki bahçesinde ilaçlama yaparken devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalarak ağır yaralanan İşlek, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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