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        Antalya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Antalya'nın Serik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 09:18 Güncelleme: 15.04.2025 - 09:18
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        Antalya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Antalya'nın Serik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Hüseyin İşlek'in (71) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Bucakköy Mahallesi'ndeki bahçesinde ilaçlama yaparken devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Traktörün altında kalarak ağır yaralanan İşlek, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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