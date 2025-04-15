Antalya'da kadınlara yönelik umre ödüllü bilgi yarışmasının ödül töreni yapıldı
Antalya'da kadınlara yönelik düzenlenen umre ödüllü bilgi yarışmasının ödül töreni yapıldı, aile konferansı düzenlendi.
Antalya'da kadınlara yönelik düzenlenen umre ödüllü bilgi yarışmasının ödül töreni yapıldı, aile konferansı düzenlendi.
Muratpaşa Müftülüğünce Türkiye'de ilk defa kadınlara yönelik düzenlenen umre ödüllü bilgi yarışmasının ödülleri takdim edildi ve "İnsan onurunun evrenselliği ve ailede yansımaları" konulu konferans gerçekleştirildi.
Kur'anı Kerim tilaveti ile başlayan programın açılışında konuşan Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, bilgi yarışmasına katılan gençlerin başarılarında ailelerin, özellikle de annelerin emeğine dikkati çekerek, ödüllerin en çok onların hakkı olduğunu söyledi.
Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, din eğitiminin önemine ve ailede insan onurunu yaşatmanın gerekliliğini ifade etti.
Yalçınkaya, "Yaratılmışlara şefkat göstermeyen bir din anlayışı bizim anlayışımız değil. Ailede de, biz anne, baba, çocuklar, dede, nine yine insanın onurunu yaşatacak olanlarız." dedi.
Muratpaşa Müftüsü İhsak Göksel ise yarışmanın amacının rekabetten öte, öğrenme ve paylaşma ve bilinçlenme ortamı oluşturmak olduğunu vurguladı.
Açılış konuşmalarının ardından Hz. Hatice Kur'an Kursu hafızlık öğrencileri ilahiler söyledi.
Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çocukluk Dönemi Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Dr. Zuha Döndü Seven "İnsan onurunun evrenselliği ve ailede yansımaları" konulu konferans verdi.
Konferansın ardından birincilik ödülünü kazanan Abdullah Tokuç Kur'an Kursu'ndan Şengül Pakyürek ve Soğuksu Kur'an Kursu'ndan Fatma Kuşe'ye umre ödülü verildi.
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