Antalya'da kadınlara yönelik umre ödüllü bilgi yarışmasının ödül töreni yapıldı

Antalya'da kadınlara yönelik düzenlenen umre ödüllü bilgi yarışmasının ödül töreni yapıldı, aile konferansı düzenlendi.

Muratpaşa Müftülüğünce Türkiye'de ilk defa kadınlara yönelik düzenlenen umre ödüllü bilgi yarışmasının ödülleri takdim edildi ve "İnsan onurunun evrenselliği ve ailede yansımaları" konulu konferans gerçekleştirildi.

Kur'anı Kerim tilaveti ile başlayan programın açılışında konuşan Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, bilgi yarışmasına katılan gençlerin başarılarında ailelerin, özellikle de annelerin emeğine dikkati çekerek, ödüllerin en çok onların hakkı olduğunu söyledi.

Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, din eğitiminin önemine ve ailede insan onurunu yaşatmanın gerekliliğini ifade etti.

Yalçınkaya, "Yaratılmışlara şefkat göstermeyen bir din anlayışı bizim anlayışımız değil. Ailede de, biz anne, baba, çocuklar, dede, nine yine insanın onurunu yaşatacak olanlarız." dedi.