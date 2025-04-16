Mahra'nın babasından "belediyeler sahipsiz köpekleri bir an önce toplasın" çağrısı

Antalya'da üç yıl önce sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak 10 yaşında hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın babası Murat Pınar, artık yasaların da çıktığını, belediyelerin sahipsiz köpekleri bir an önce sokaklardan toplaması gerektiğini söyledi.

Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneğinin Başkanı da olan Pınar, Serik Belediyesi sınırları içinde Yusuf Emir Çaka isimli çocuğun, dün sahipsiz köpekten kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaralanmasının ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Çocuğun hastanede yaşam mücadelesi verdiğini belirten Pınar, derneklerinin üç yıl önce kurulduğunu, bu sürede yüzlerce vatandaşı kaybettiklerini dile getirdi.

Dün Serik'te sahipsiz köpeklerin bir çocuğun daha yaralanmasına neden olduğunu anlatan Pınar, "2 Ağustos 2024'te çıkan kanundan beri de 14 vatandaşımızı kaybettik. Neredeyse 15'inci vatandaşımızı kaybedecektik. Yusuf Emir evladımız, Antalya'da hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Akciğerleri kötü durumdaymış. Kanun çıktığından bu yana 8 aydır hiçbir uygulama yok. 'Kanunu uygulamayacağız.' diyen belediye başkanları var." diye konuştu.