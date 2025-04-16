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        Mahra'nın babasından "belediyeler sahipsiz köpekleri bir an önce toplasın" çağrısı

        Antalya'da üç yıl önce sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak 10 yaşında hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın babası Murat Pınar, artık yasaların da çıktığını, belediyelerin sahipsiz köpekleri bir an önce sokaklardan toplaması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 16:20 Güncelleme: 16.04.2025 - 16:20
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        Mahra'nın babasından "belediyeler sahipsiz köpekleri bir an önce toplasın" çağrısı
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        Antalya'da üç yıl önce sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak 10 yaşında hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın babası Murat Pınar, artık yasaların da çıktığını, belediyelerin sahipsiz köpekleri bir an önce sokaklardan toplaması gerektiğini söyledi.

        Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneğinin Başkanı da olan Pınar, Serik Belediyesi sınırları içinde Yusuf Emir Çaka isimli çocuğun, dün sahipsiz köpekten kaçarken otomobilin çarpması sonucu yaralanmasının ardından gazetecilere açıklama yaptı.

        Çocuğun hastanede yaşam mücadelesi verdiğini belirten Pınar, derneklerinin üç yıl önce kurulduğunu, bu sürede yüzlerce vatandaşı kaybettiklerini dile getirdi.

        Dün Serik'te sahipsiz köpeklerin bir çocuğun daha yaralanmasına neden olduğunu anlatan Pınar, "2 Ağustos 2024'te çıkan kanundan beri de 14 vatandaşımızı kaybettik. Neredeyse 15'inci vatandaşımızı kaybedecektik. Yusuf Emir evladımız, Antalya'da hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Akciğerleri kötü durumdaymış. Kanun çıktığından bu yana 8 aydır hiçbir uygulama yok. 'Kanunu uygulamayacağız.' diyen belediye başkanları var." diye konuştu.

        Pınar, son çıkan yasaya göre sokaklarda bir tane bile sahipsiz, başıboş köpek olamayacağını belirterek, kısırlaştırıp sahiplendirmek ya da barınakta bakmak gerektiğini hatırlattı.

        Köpeklerin sokaklardan toplanarak yaşam alanlarına alınması gerektiğini vurgulayan Pınar, şunları kaydetti:

        "Sokakta çocuğumuz alışverişe giderken bir arabanın altında kalıp ölmesin, bir köpek saldırmasın. Kızımın yarın doğum günü. Biz yine alacağız pastamızı, kutlamak için mezarına gideceğiz. Kızımı kaybedeli üç yıl oldu. Üç yılda çok sayıda insanımızı kaybettik. Belediyelerin artık her türlü imkanı var. Elini kolunu bağlayan hiçbir yasa yok. Yasada 'topla' deniyor, toplamıyorlar. Bir an önce belediyelerden köpekleri toplamalarını istiyoruz. Bir Mahra, bir Eslem, bir Tunahan, bir Emir daha ölsün istemiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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