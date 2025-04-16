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        Futbolun geleceği Antalya'da buluşuyor

        Çocuk futbolunun önemli organizasyonlarından Selectum Junior World Cup Antalya'nın (JWCA) ikincisi Antalya'da düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 21:47 Güncelleme: 16.04.2025 - 22:35
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        Futbolun geleceği Antalya'da buluşuyor
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        Çocuk futbolunun önemli organizasyonlarından Selectum Junior World Cup Antalya'nın (JWCA) ikincisi Antalya'da düzenlenecek.

        Antalya Valiliğinin himayesinde, Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür, Spor ve Turizm Daire Başkanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Herkes İçin Spor (HİS) Federasyonunun katkılarıyla düzenlenecek Selectum Junior World Cup Antalya (JWCA 2025), Serik ilçesindeki Belek turizm merkezinde yarın başlayacak.

        Organizasyona, 5 kıtadan, 28 ülkeyi temsilen 300'den fazla takım ve 3 binin üzeri genç futbolcu katılacak.

        Dünyanın en büyük çocuk futbol festivali olma yolunda önemli bir adım atılan organizasyonda genç yetenekleri bir araya getirmek ve ülkenin spor turizmi alanındaki gücünün daha üst seviyelere ulaşması konusunda pay sahibi olmak hedefleniyor.

        Turnuva kapsamında Belek turizm merkezinde bulunan Selectum Noa Belek Otel'de basın toplantısı düzenlendi.

        Basın toplantısına Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Spor Turizmi Daire Başkanı Volkan Burak Mumcu, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürkan, Anex Tur İcra Kurulu Üyesi Tayfun Turanlıoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Dairesi Spor Müdürü Merve Kocagöz, Teknik Direktör Ferda Ramanlı katıldı.

        Toplantının açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Spor Turizmi Daire Başkanı Volkan Burak Mumcu, "Bu yıl ikincisi düzenlenen böyle bir organizasyondan bahsedince hepimiz Daire Başkanlığı olarak heyecanlandık. Durumu Osman Aşkın Bak Bakanımıza ilettiğimizde organizasyonu bizzat takip etmemiz ve gözlemleyip raporlamamız için talimat verdi. Antalya'ya spor turizmi anlamında başkent, birçok branşın yapılabildiği ender illerimizden bir tanesi. Bu bir futbol organizasyonu dışında futbol turizmi organizasyonu. Yurt dışından ve yurt içinden 4 bine yakın katılımcının olduğu belirtiliyor. Bunların hepsi sosyal medya kullanıyor. Sosyal medya paylaşımları ve Antalya'daki deneyimleri derken çok ciddi bir geri dönüşümü olacağına biz inanıyoruz. Sonuna kadar da bu tür organizasyonları destekliyoruz. Biz Bakanlık olarak bu tür organizasyonların yanında, takipçisi ve destekçisi olacağız. Ülkemiz çok büyük organizasyon kapasitesine sahip. Dünya’da bu kadar yatak kapasitesi olan ve spor tesisinin bir arada olduğu bir il yok. Burada çocuklar sadece yarışmayacak. Sadece spor yapmayacak. Arkadaş edinecekler. Çevremizi ve ülkemizi tanıyacaklar. İlerleyen günlerde daha fazla katılımla tekrar yaparız diyorum." diye konuştu.

        Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürkan, "Bu çok anlamlı ve çok büyük bir çocuk organizasyonu. Bu bir kültür ve spor organizasyonu. Gelecekte kurulacak dostlukların temellerinin atıldığı bu güzel şehirdeki güzel işlerden bir tanesi. Bir spor şehri burası. Bir turizm, bir tarım şehri ama turizme ürün oluşturmak adına bu ve buna benzer yüzlerce organizasyona ev sahipliği yapıyoruz." dedi.

        Anex Tur İcra Kurulu Üyesi Tayfun Turanlıoğlu, "Bu organizasyonlar Antalya için önemli organizasyonlar. Biz Selectum ailesi olarak sponsor olduğumuz bu turnuvada çocuklarımız ve ailelerine iyi bir anı ve hatıra bırakmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Yarın oynanacak grup karşılaşmaları ile başlayacak organizasyon, 19 Nisan Cumartesi günü Titanic Mardan Stadyumu'nda oynanacak final karşılaşmaları ve ödül töreni ile sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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