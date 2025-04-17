Antalya'da Modern Seracılık Zirvesi düzenlendi

Antalya'da Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA-BİR) tarafından gerçekleştirilen Modern Seracılık Zirvesi'nde sektördeki yeni gelişmeler ve sorunlar değerlendirildi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen zirve, sektör paydaşlarını bir araya getirdi.

SERA-BİR Yönetim Kurulu Başkanı Onur Girdap, açılış töreninde yaptığı konuşmada, sektörün sorunlarının, çözüm önerilerinin zirvede ele alındığını belirtti.

Bu tür etkinliklerin sektör açısından önemli olduğunu vurgulayan Girdap, SERA-BİR olarak sektöre katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Ziraat Bankası Tarımsal Bankacılık Grup Başkanı Kemalettin Bayat da banka olarak tarım sektörüne önemli desteklerde bulunduklarını ve daima çiftçilerin yanında olacaklarını kaydetti.

Sera Marketim Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Tezcan, iklim değişikliği nedeniyle seralarda üretimin kaçınılmaz olduğunu dikkati çekti.

CHP Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır da Antalya'nın bir tarım kenti olduğunu hatırlatarak, özellikle örtü altı tarımda öncü rol üstlendiğini belirtti.