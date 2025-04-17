Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da Modern Seracılık Zirvesi düzenlendi

        Antalya'da Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA-BİR) tarafından gerçekleştirilen Modern Seracılık Zirvesi'nde sektördeki yeni gelişmeler ve sorunlar değerlendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 11:48 Güncelleme: 17.04.2025 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da Modern Seracılık Zirvesi düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA-BİR) tarafından gerçekleştirilen Modern Seracılık Zirvesi'nde sektördeki yeni gelişmeler ve sorunlar değerlendirildi.

        Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen zirve, sektör paydaşlarını bir araya getirdi.

        SERA-BİR Yönetim Kurulu Başkanı Onur Girdap, açılış töreninde yaptığı konuşmada, sektörün sorunlarının, çözüm önerilerinin zirvede ele alındığını belirtti.

        Bu tür etkinliklerin sektör açısından önemli olduğunu vurgulayan Girdap, SERA-BİR olarak sektöre katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

        Ziraat Bankası Tarımsal Bankacılık Grup Başkanı Kemalettin Bayat da banka olarak tarım sektörüne önemli desteklerde bulunduklarını ve daima çiftçilerin yanında olacaklarını kaydetti.

        Sera Marketim Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Tezcan, iklim değişikliği nedeniyle seralarda üretimin kaçınılmaz olduğunu dikkati çekti.

        CHP Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır da Antalya'nın bir tarım kenti olduğunu hatırlatarak, özellikle örtü altı tarımda öncü rol üstlendiğini belirtti.

        Zirvede, "Topraksız tarımın dünü, bugünü, yarını", "Üretici gözüyle ihracat" konularında panel düzenlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Terörsüz Türkiye mesajı: Netice alana kadar...
        Terörsüz Türkiye mesajı: Netice alana kadar...
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Bahçeli'den CHP ve Sırrı Süreyya Önder mesajları
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        Trump'tan Fed ve Powell açıklaması
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        CHP kurultayı davası 26 Mayıs'a ertelendi
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        Adalet Bakanı Tunç: Herhangi bir af söz konusu değil
        Tarkan'ın anne acısı
        Tarkan'ın anne acısı
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Kadının cesedi bagajdan çıktı! Aracın içinde eşini boğdu!
        Kadının cesedi bagajdan çıktı! Aracın içinde eşini boğdu!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        7 yaşındaki Cumali'den kahreden haber!
        7 yaşındaki Cumali'den kahreden haber!
        15 milyon doları kabul etmedi
        15 milyon doları kabul etmedi
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş
        Konut fiyatlarının dolar bazında karnesi
        Konut fiyatlarının dolar bazında karnesi
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!
        X’te DM’ler Kalkıyor mu?
        X’te DM’ler Kalkıyor mu?

        Benzer Haberler

        Antalya'da dolandırıcılık yaptığı öne sürülen avukatın yargılanmasına başla...
        Antalya'da dolandırıcılık yaptığı öne sürülen avukatın yargılanmasına başla...
        Alanya'da evinde fenalaşan kişi hastanede öldü
        Alanya'da evinde fenalaşan kişi hastanede öldü
        Ergenlikte obezite kronik hastalık ve kanser riskini artırıyor
        Ergenlikte obezite kronik hastalık ve kanser riskini artırıyor
        Antalya'da "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"nda dereceye giren öğ...
        Antalya'da "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"nda dereceye giren öğ...
        Hayvan kreşindeki yavrulara anne şefkati
        Hayvan kreşindeki yavrulara anne şefkati
        Zabıta, otobüsle gönderilen 300 civcive el koydu
        Zabıta, otobüsle gönderilen 300 civcive el koydu