Antalya'da hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, başta uyuşturucu olmak üzere birçok suça karıştığı belirlenen ve hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi B.S'yi teknik takibe aldı.

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