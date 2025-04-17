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        Antalya'da hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 21:58 Güncelleme: 17.04.2025 - 21:58
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        Antalya'da hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı
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        Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

        Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, başta uyuşturucu olmak üzere birçok suça karıştığı belirlenen ve hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi B.S'yi teknik takibe aldı.

        Polis ekipleri, yoğun takip sonucu şüphelinin saklandığı adresi tespit etti.

        Pazarcı Mahallesi’ndeki saklandığı adrese baskın düzenleyen ekipler, B.S'yi yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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