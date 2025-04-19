Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kaş'ta Likya Su Yolu Yürüyüşü ve Patara Yörük Göçü düzenlendi

        Antalya'nın Kaş ilçesinde "Likya Su Yolu Yürüyüşü ve Patara Yörük Göçü" etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 20:39 Güncelleme: 19.04.2025 - 20:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaş'ta Likya Su Yolu Yürüyüşü ve Patara Yörük Göçü düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Kaş ilçesinde "Likya Su Yolu Yürüyüşü ve Patara Yörük Göçü" etkinliği yapıldı.

        İslamlar Mahallesi'nden Patara Antik Kenti'ne su getirilen yolda yapılan yürüyüşe, Yörük dernekleri üyeleriyle yerli ve yabancı turistlerin de aralarında olduğu yaklaşık bin kişi katıldı.

        Delik Kemer mevkisinden başlayan ve Yörük derneklerinin yöresel kıyafetleriyle katıldığı yürüyüşe, davul zurna ekibi müziğiyle eşlik etti. Yürüyüşte, "Yörük göçü" de canlandırıldı.

        Yürüyüş grubu, yüksek, dar vadi ve yamaçlardan geçerken, yolun ön tarafında atlar yer aldı. Molada, Likyalı Yörükler Patara ekibi, halk oyunları gösterisi sundu.

        Yürüyüş, 8 kilometre sonra Patara Köy Meydanı'nda tamamlandı. Burada, yöresel gruplar, çeşitli halk oyunları sergiledi.

        Programa, Kaş Belediye Başkanvekili Mehmet Çotur, Patara Mahallesi Muhtarı Mehmet Otlu, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, turistler ve vatandaşlar da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        Umman: İran ve ABD bir sonraki safhaya geçmek için anlaştı
        Umman: İran ve ABD bir sonraki safhaya geçmek için anlaştı
        Katiliyle böyle eğlendi
        Katiliyle böyle eğlendi
        Zelenskiy: Belgorod'da ilerliyoruz
        Zelenskiy: Belgorod'da ilerliyoruz
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        İşte maçın canlı anlatımı ve istatistikler
        İşte maçın canlı anlatımı ve istatistikler
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Kasımpaşa, Sivasspor'u 3 golle devirdi!
        Kasımpaşa, Sivasspor'u 3 golle devirdi!
        NASA tarihleri açıkladı! Lir gök taşı yağmuru başlıyor
        NASA tarihleri açıkladı! Lir gök taşı yağmuru başlıyor
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        "200 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi"
        "200 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi"
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        En iyi 5 tarihi savaş filmi

        Benzer Haberler

        Türkiye Petank Şampiyonası Antalya'da başladı
        Türkiye Petank Şampiyonası Antalya'da başladı
        Federasyon Başkanı Yıldız, muaythaiye gösterilen ilgiden memnun
        Federasyon Başkanı Yıldız, muaythaiye gösterilen ilgiden memnun
        Akra Gran Fondo bisiklet yarışları yapıldı
        Akra Gran Fondo bisiklet yarışları yapıldı
        Antalya'da "küçük rehberler" turistlere kentin simgelerini tanıtıyor
        Antalya'da "küçük rehberler" turistlere kentin simgelerini tanıtıyor
        Antalya'da aynı hastanede doğan üçüzler etkinlikte buluştu
        Antalya'da aynı hastanede doğan üçüzler etkinlikte buluştu
        Antalya'da üniversite öğrencileri tarihi Düğmeli Evleri gezdi
        Antalya'da üniversite öğrencileri tarihi Düğmeli Evleri gezdi