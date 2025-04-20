Alanya'da drift atan sürücüye 62 bin 768 lira ceza

Öte yandan sürücünün drift yaptığı ve polisten kaçtığı anlar, KGYS kamerasıyla kaydedildi.

Alkollü olduğu belirlenen sürücüye, "ikinci kez alkollü araç kullanmak", "drift atmak", "dur ikazına uymamak" ve "kırmızı ışıkta geçmek" suçlarından 62 bin 768 lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 2 yıl 2 ay süreyle el konuldu.

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