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        Alanya'da drift atan sürücüye 62 bin 768 lira ceza

        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücüye 62 bin 768 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 17:47 Güncelleme: 20.04.2025 - 17:47
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        Alanya'da drift atan sürücüye 62 bin 768 lira ceza
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücüye 62 bin 768 lira ceza uygulandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güllerpınarı Mahallesi'nde eski belediye binası arkasında drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüyü Mola Kavşağı'nda durdurmaya çalıştı. "Dur" ihtarına uymayan sürücü, takip sonucunda yakalandı.

        Alkollü olduğu belirlenen sürücüye, "ikinci kez alkollü araç kullanmak", "drift atmak", "dur ikazına uymamak" ve "kırmızı ışıkta geçmek" suçlarından 62 bin 768 lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 2 yıl 2 ay süreyle el konuldu.

        Öte yandan sürücünün drift yaptığı ve polisten kaçtığı anlar, KGYS kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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