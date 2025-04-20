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        Antalya'da Sky To Sea Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı

        Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 3. Sky To Sea Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 18:02 Güncelleme: 20.04.2025 - 18:02
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        Antalya'da Sky To Sea Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 3. Sky To Sea Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı.

        Kemer Belediyesinin ana sponsorluğunda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği, Kemer Kaymakamlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Beydağları Sahil Milli Parkı ve Olympos Teleferik'in destekleriyle düzenlenen yarışa 13 ülkeden 150 sporcu katıldı.

        Tahtalı Dağı'nın 2 bin 365 metre karlı zirvesinden başlayan yarışmada sporcular, 34 kilometrelik zorlu parkuru geçerek Kemer sahilindeki bitiş çizgisine ulaşmak için mücadele etti.

        Sporcular, yarışın bitiş çizgisinde sahile kurulan rampadan denize bisikletleriyle atlayış gerçekleştirdi.

        Yarışlarda genel klasmanda İngiliz sporcular Sam Robson birinci, Phil Atwil ikinci ve Yeni Zelandalı Peter Bethell üçüncü oldu.

        Elit erkeklerde Sam Robson birinci, Phil Atwil ikinci ve Peter Bethell üçüncü, genç erkeklerde Yunanistan'dan Marco Lamaris birinci, Türkiye'den Kadir İbiş ikinci ve Ali Emre Elvayn üçüncü sırada yer aldı.

        Elit kadınlarda, Gözde Naz Urhan birincilik, Farah Bakhshiyan ikincilik ve Binnur Özyılmaz üçüncülük elde etti.

        Yarışlarda Master Erkekler A kategorisini, Martin Mosko birinci, Andre Maynard ikinci ve Gabriel Chacon üçüncü, Master Erkekler B de ise Wojciech Odzimek birinci, Erman Balkin ikinci, Üzeyir Terzi üçüncü sırada tamamladı.

        Hardtail kategorisinde, Marcin Matuszny birinci, Gyursel Myumyun ikinci ve Talha Kinasakal üçüncü, E-Bike kategorisinde ise Ben Winder birinci, Furkan Bice ikinci ve Tarık Gür üçüncü oldu.

        Yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Derya Baytekin, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İlkay Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Furkan Gediktaş ve İlçe Jandarma Komutanı Ömer Seyhan tarafından verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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