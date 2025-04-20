Antalya'da Sky To Sea Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 3. Sky To Sea Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı.

Kemer Belediyesinin ana sponsorluğunda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği, Kemer Kaymakamlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Beydağları Sahil Milli Parkı ve Olympos Teleferik'in destekleriyle düzenlenen yarışa 13 ülkeden 150 sporcu katıldı.

Tahtalı Dağı'nın 2 bin 365 metre karlı zirvesinden başlayan yarışmada sporcular, 34 kilometrelik zorlu parkuru geçerek Kemer sahilindeki bitiş çizgisine ulaşmak için mücadele etti.

Sporcular, yarışın bitiş çizgisinde sahile kurulan rampadan denize bisikletleriyle atlayış gerçekleştirdi.

Yarışlarda genel klasmanda İngiliz sporcular Sam Robson birinci, Phil Atwil ikinci ve Yeni Zelandalı Peter Bethell üçüncü oldu.

Elit erkeklerde Sam Robson birinci, Phil Atwil ikinci ve Peter Bethell üçüncü, genç erkeklerde Yunanistan'dan Marco Lamaris birinci, Türkiye'den Kadir İbiş ikinci ve Ali Emre Elvayn üçüncü sırada yer aldı.

Elit kadınlarda, Gözde Naz Urhan birincilik, Farah Bakhshiyan ikincilik ve Binnur Özyılmaz üçüncülük elde etti.