Ukraynalı 24 yetim çocuk Alanya'da 23 Nisan sevincine ortak oldu

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Türkiye'nin kapılarını açtığı Ukraynalı 24 yetim çocuk, misafir edildikleri Antalya'nın Alanya ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğine katıldı.

Savaşta babalarını kaybeden Ukraynalı yetimler, beraberindeki 20 anneyle Alanya ilçesindeki bir otelde bir hafta süreyle konaklamaya başladı.

Ukraynalı çocuklar, Milli Egemenlik Stadı'ndaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programına katılarak eğlendi.

Ukrayna'nın Antalya Konsolosluğu'ndan muavin konsolos Yuliia Kuchma, AA muhabirine, Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezi'nin "Geleceğin İnsanları Projesi" kapsamında, Antalya Ukrayna Konsolosluğunca, Alanya Belediyesinin katkılarıyla 24 çocuk ve 20 annenin Türkiye'ye getirildiğini söyledi.

Projenin Ukrayna'da savaşta mağdur olan çocuk ve annelerin rehabilitasyonuna katkı sağlamak için gerçekleştirildiğini anlatan Kuchma, "Türkiye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, en değerli varlıklarımıza yani çocuklara adanmış özel bir gün. Biliyoruz ki Türk milleti çocuklarını büyük bir sevgi, sıcaklık ve özenle kucaklar. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, bu anlamlı günü çocuklara armağan ederek, ülkenin geleceğinin onların ellerinde olduğunu vurgulamış. Biz, Ukraynalılar da çocuklarımızı derinden seviyoruz." dedi.

Ancak bugün, Ukrayna'nın korkunç bir savaşla karşı karşıya kaldığını hatırlatan Kuchma, bu dönemde, küçük Ukraynalıların yaşadığı acılarla kalplerinin sızladığını ifade etti.

Kuchma, Ukraynalı çocuklara verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür ederek, dünyadaki her çocuğun barış, güvenlik ve sevgi içinde büyümesi için dua ettiklerini kaydetti.

- "Birlikte yaşlanmayı hayal ediyorduk"

Misafirler annelerden Olena Shakhova ise ülkesini savunmak için cepheye giden eşinden 8 aydır haber alamadığını kaydetti.

Bunun kendisi için çok büyük bir acı olduğunu anlatan Shakhova, şöyle devam etti:

"Birlikte yaşlanmayı hayal ediyorduk, kızımız Maya'yı büyütmek istiyorduk. Ne yazık ki, Maya'nın bir gözünde görme bozukluğu ve kozmetik bir kusuru var. Babası onun hayatında özgüveninin gelişmesi ve kendine değer vermesi açısından çok büyük bir destek ve dayanak olmuştu her zaman. Şu anda onun yokluğunda, tek başıma olmak benim için çok zor. Ama bir mucizeye inanıyorum; belki bir gün, en azından onun esir alındığını öğreniriz ve tekrar kavuşmayı umut ederiz."