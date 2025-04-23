Antalya'da falezlerden düşen kişi yaşamını yitirdi

Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı'ndaki falezlerden birinin kayalıklara düştüğü ihbarını alan deniz polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye hareket etti.

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