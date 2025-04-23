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        Antalya'da falezlerden düşen kişi yaşamını yitirdi

        Antalya'da falezlerden düşen Kazakistan vatandaşı bir kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 23:11 Güncelleme: 23.04.2025 - 23:11
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        Antalya'da falezlerden düşen kişi yaşamını yitirdi
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        Antalya'da falezlerden düşen Kazakistan vatandaşı bir kişi yaşamını yitirdi.

        Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı'ndaki falezlerden birinin kayalıklara düştüğü ihbarını alan deniz polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye hareket etti.

        Kayalıklara güçlükle ulaşan ekipler, düşen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazakistan vatandaşı İslam Aliyev (28) olduğu öğrenilen kişinin cesedi, Sahil Güvenlik botuna alınarak Kaleiçi Yat Limanı'na götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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