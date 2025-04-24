Antalya'da pehlivanlar sezona hazırlanıyor

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yağlı güreş pehlivanları, yeni sezon için antrenmanlarını sürdürüyor.

Kırkpınar başpehlivanlarından Orhan Okulu ve diğer başpehlivanların da aralarında bulunduğu güreşçiler, Orhan Okulu Güreş Akademisi'nde antrenör Kemal Yılmaz gözetiminde haftada 3 gün antrenman yapıyor.

Antrenör Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 aydır yeni sezona hazırlandıklarını söyledi.

Ekip olarak güzel ve başarılı bir sezon geçirmeyi ümit ettiklerini dile getiren Yılmaz, "Tüm sporculara başarılar diliyorum. Güzel bir sezon hazırlığı dönemi geçirdik. İnşallah sezon boyunca başarılı güreşler yaparız. Güreş seyircisine güzel güreşler izletiriz." dedi.

Sezonu Kumluca'daki 26. Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında gerçekleştirilecek güreşlerle açacaklarını belirten Yılmaz, kazasız bir sezon diledi.

Hedeflerinin Kırkpınar'da başarılı performans göstermek olduğunu ifade eden Yılmaz, yeni güreş sistemine göre hem Kırkpınar'da hem de Güreş Ligi'nde birinci olmak istediklerini bildirdi.