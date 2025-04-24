Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinin ilk ayağı Antalya'da devam ediyor
Antalya'da 2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinin ilk ayağının yapıldığı müsabakalarının ikinci gününde eleme atışları yapıldı.
Antalya'da 2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinin ilk ayağının yapıldığı müsabakalarının ikinci gününde eleme atışları yapıldı.
Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde klasik ve makaralı yay kategorilerinde düzenlenen organizasyona 27 ülkeden 196 sporcu katıldı.
Müsabakaların ikinci gününde klasik yay erkek ve kadınlarda eleme atışları yapıldı.
27 Nisan Pazar günü sona erecek organizasyonda Türkiye'yi şu sporcular temsil ediyor:
Klasik yay erkekler: Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Kutay Tek, Faruk Topuz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış
Klasik yay kadınlar: Defne Derebaşı, Elif Berra Gökkır, Fatma Maraşlı, Gizem Özkan, Canse Duru Tarakçı, Dünya Yenihayat
Makaralı yay erkekler: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Yağız Sezgin
Makaralı yay kadınlar: Hazal Burun, Emine Rabia Oğuz, Begüm Yuva
Organizasyon, 27 Nisan Pazar günü sona erecek.
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