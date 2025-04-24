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        Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinin ilk ayağı Antalya'da devam ediyor

        Antalya'da 2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinin ilk ayağının yapıldığı müsabakalarının ikinci gününde eleme atışları yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 12:06 Güncelleme: 24.04.2025 - 12:06
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        Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinin ilk ayağı Antalya'da devam ediyor
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        Antalya'da 2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinin ilk ayağının yapıldığı müsabakalarının ikinci gününde eleme atışları yapıldı.

        Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde klasik ve makaralı yay kategorilerinde düzenlenen organizasyona 27 ülkeden 196 sporcu katıldı.

        Müsabakaların ikinci gününde klasik yay erkek ve kadınlarda eleme atışları yapıldı.

        27 Nisan Pazar günü sona erecek organizasyonda Türkiye'yi şu sporcular temsil ediyor:

        Klasik yay erkekler: Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Kutay Tek, Faruk Topuz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış

        Klasik yay kadınlar: Defne Derebaşı, Elif Berra Gökkır, Fatma Maraşlı, Gizem Özkan, Canse Duru Tarakçı, Dünya Yenihayat

        Makaralı yay erkekler: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Yağız Sezgin

        Makaralı yay kadınlar: Hazal Burun, Emine Rabia Oğuz, Begüm Yuva

        Organizasyon, 27 Nisan Pazar günü sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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