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        Uluslararası açık su yüzme yarışı X-WATERS Antalya, 3 Mayıs'ta yapılacak

        Uluslararası açık su yüzme yarışı X-WATERS Antalya, 3 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 15:04 Güncelleme: 24.04.2025 - 15:04
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        Uluslararası açık su yüzme yarışı X-WATERS Antalya, 3 Mayıs'ta yapılacak
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        Uluslararası açık su yüzme yarışı X-WATERS Antalya, 3 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek.

        Organizasyon şirketinden yapılan açıklamaya göre, yarışa 30 ülkeden binin üzerinde profesyonel ve amatör sporcunun katılması bekleniyor.

        Türkiye Yüzme Federasyonu takviminde yer alan Antalya Valiliği koordinasyonu, Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Corendon Airlines ve Orca ana sponsorluğunda gerçekleşecek yarış için Konyaaltı Sahili Varyant mevkisinde 2 Mayıs'ta etkinlik alanı oluşturulacak.

        Açıklamada görüşlerine yar verilen X-WATERS Antalya Yarış Organizatörü Onur Şentürk, Türkiye'nin en güzel destinasyonlarından birinde organizasyonu düzenleyecek olmaktan gurur duyduklarını belirtti.

        Yarışın kentin tanıtımına da katkı sunacağına inandığını kaydeden Şentürk, "30'dan fazla ülkeden sporcu, yaklaşık 2 bin turist aileleriyle Antalya'ya geliyor. X-WATERS gibi bir dünya markasının Antalya'mızda olması da spor alanında, deniz sporları anlamında da ne kadar başarılı bir kent olduğumuzun bir başka göstergesi. Burada yarışabilmek için milli sporcular, amatörler binlerce kilometrelik mesafeden geliyor." ifadesini kullandı.

        Onur Şentürk, etkinliklere ve yarışa tüm sporseverleri davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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