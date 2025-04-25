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        Uluslararası Manavgat "Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali" başladı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Manavgat "Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 10:04 Güncelleme: 25.04.2025 - 10:29
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        Uluslararası Manavgat "Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali" başladı
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Manavgat "Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali" başladı.

        Manavgat Belediyesi ev sahipliğinde organize edilen festival kapsamında Side Antik Kenti'ndeki tiyatronun önünden yoğun katılımla kortej yürüyüşü yapıldı.

        Yerli ve yabacı turistler ile esnafın da katılım sağladığı yürüyüş, Apollon Tapınağı'nda sona erdi.

        Manavgat ile Girit arasındaki tarihsel bağları yeniden canlandırması amaçlanan festival, dünyaca ünlü şefleri de ağırlıyor. Etkinliklerde, Manavgat ve Girit kültürünün lezzetleri de sunuluyor.

        Apollon Tapınağı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, burada yaptığı konuşmada, ilçelerinin tarihi, doğası ve kültürüyle harmanlanmış gastronomisi ile Girit'in denizle yoğunlaşmış lezzet ve kültürünü buluşturduklarını ifade etti.

        Yunanistan'ın Hanya Belediyesi ile "kardeş kent" olduklarını belirten Kara, Manavgat'a yılda 7 milyona yakın turist geldiğini bildirdi.

        Girit Hanya Belediye Başkan Yardımcısı Eleni Zervoudaki ile Girit Hanya Belediye Kültür Başkan Yardımcısı İoannis Giannakakis da konuşma yaptı.

        Manavgat Halk Oyunları Topluluğu ve Girit'ten gelen Yunan Halka Oyunları Dans Topluluğu da oynadıkları yöresel oyunlarla festivale renk kattı.

        Festival, yarın sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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