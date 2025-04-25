Antalya'da suç örgütlerine yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Antalya'da suç örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli yağma" suçlarını işleyen kişi ve organizasyonlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Düzenlenen operasyonda, Gazipaşa ilçesinde esnaftan tehdit ve cebir yoluyla haraç isteyen, haraç vermeyenlerin iş yerini ve aracını kurşunlayan, vatandaşları tehdit ederek çek-senet tahsilatı yaptıkları tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 15 çek, 1 tabanca ve 50 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı.