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        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Antalya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde (AGC) basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 19:33 Güncelleme: 25.04.2025 - 19:40
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Antalya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde (AGC) basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Babacan, AGC Başkanı İdris Taş'ı ziyaret ederek, buradaki Basın Müzesi'ni gezdi.

        Antalya'nın dünya ölçeğinde çok büyük bir turizm destinasyonu olduğunu belirten Babacan, "Aynı zamanda Antalya önemli bir tarım ve sanayi şehrimiz. Yine önemli bir ticaret merkezi." dedi.

        Kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Babacan, partisinin çevre illerin il başkanlarıyla yoğun programı dolayısıyla kente geldiklerini söyledi.

        Babacan, 23 Nisan'da İstanbul'da yaşanan depreme değinerek, ülkenin deprem kuşağında olduğunu ve iktidar, yerel yönetimler demeden elbirliğiyle deprem hazırlığını yapmak gerektiğini dile getirdi.

        Ali Babacan, bir soru üzerine, "Muhalefetin seçimlerle ilgili ortak çalışması yok. Ana muhalefet partisi kendi çizgisinde, kendi adayıyla veya muhtemel başka adaylarla bir çalışma yapıyor. Ben hep şunu söylüyorum, her partinin genel başkanı doğal bir cumhurbaşkanı adayıdır." dedi.

        Bugün için DEVA Partisi'nin herhangi bir ittifakta yer almadığını belirten Babacan, TBMM'de DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi olarak "Yeni Yol" grubu kurarak, Meclis'teki çalışmaları daha yakın yürüttüklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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