Antalya Devlet Senfoni Orkestrası çocuklara özel konser verdi

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için özel bir konser düzenledi.

Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilen konserde, Akdeniz Üniversitesi Çocuk Korosu, Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Çoksesli Çocuk Korosu, Simena Çoksesli Çocuk Korosu ile Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Güzel Sanatlar Lisesi Korosu sahne aldı.

Çocuklar, orkestra şefliğini ve müzik direktörlüğünü Oğuzhan Kavruk'un üstlendiği konserde, kontrbas sanatçısı Anıl Edebale'nin düzenlediği çocuk şarkıları ve marşlardan oluşan repertuvarı seslendirdi.

Konserde Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası Antalya Grubu da orkestraya eşlik etti.

Konsere katılan Antalya Valisi Hulusi Şahin, emeği geçenleri tebrik etti.

Çocukların ekip çalışmasını başarıyla tamamladığını belirten Şahin, "Dört koro bir araya geldi ve çok kısa bir zamanda ortaya müthiş bir senfoni çıktı. Bu kadar kısa sürede ancak sihirli eller bu koroyu ortaya çıkarabilirdi. Hocamızı ve çocukları tebrik ediyorum." dedi.