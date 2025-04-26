Okçuluk: 2025 Avrupa Grand Prix
2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinin ilk ayağı Antalya'da devam ediyor.
2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinin ilk ayağı Antalya'da devam ediyor.
Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde, klasik ve makaralı yay kategorilerinde düzenlenen organizasyona 27 ülkeden 196 sporcu katılıyor.
Müsabakaların üçüncü gününde klasik ve makaralı yay erkek ve kadınlarda takım final atışları yapıldı.
Organizasyonda dereceye giren ülkeler ve sınıfları şöyle:
- Klasik yay
Erkek takım:
1- İtalya
2- Türkiye
3- Ukrayna
Kadın takım:
1- İtalya
2- Almanya
3- Fransa
Karışık takım:
1- Gürcistan
2- Türkiye
3- Özbekistan
- Makaralı yay
Erkek takım:
1- İtalya
2- Türkiye
3- Portekiz
Kadın takım:
1- Türkiye
2- İtalya
Karışık takım:
1- Türkiye
2- İtalya
3- Irak
Organizasyon, yarın sona erecek.
- "Sporcularımızı yine zirveye taşımaya devam edeceğiz"
Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, AA muhabirine, organizasyonun çok güzel devam ettiğini belirtti.
Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen sporcuların bu sezon ilk defa açık havada hem ok atma hem de antrenman yapma şansı bulduğunu ifade eden Ergin, şunları söyledi:
"Sıralama atışlarına çok güçlü, çok dominant başladık. Sporcularımız bütün kategorileri birinci sırada bitirdiler. Şu anda her kategoride altın madalya için yarışacak sporcumuz var. Tabi ki sezona bu şekilde başlamış olmak, Avrupa'daki üstünlüğümüzü hala sürdürdüğümüzü görmek ve sezonun geri kalan kısmı için de gerekli bilgileri toplamış olmak önemliydi. Umarım buradan çıkacak sonuçlarla, alacağımız derslerde, dünyada sporcularımızı yine zirveye taşımaya devam edeceğiz."
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