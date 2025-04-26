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        Okçuluk: 2025 Avrupa Grand Prix

        2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinin ilk ayağı Antalya'da devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 18:13 Güncelleme: 26.04.2025 - 18:23
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        Okçuluk: 2025 Avrupa Grand Prix
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        2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinin ilk ayağı Antalya'da devam ediyor.

        Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde, klasik ve makaralı yay kategorilerinde düzenlenen organizasyona 27 ülkeden 196 sporcu katılıyor.

        Müsabakaların üçüncü gününde klasik ve makaralı yay erkek ve kadınlarda takım final atışları yapıldı.

        Organizasyonda dereceye giren ülkeler ve sınıfları şöyle:

        - Klasik yay

        Erkek takım:

        1- İtalya

        2- Türkiye

        3- Ukrayna

        Kadın takım:

        1- İtalya

        2- Almanya

        3- Fransa

        Karışık takım:

        1- Gürcistan

        2- Türkiye

        3- Özbekistan

        - Makaralı yay

        Erkek takım:

        1- İtalya

        2- Türkiye

        3- Portekiz

        Kadın takım:

        1- Türkiye

        2- İtalya

        Karışık takım:

        1- Türkiye

        2- İtalya

        3- Irak

        Organizasyon, yarın sona erecek.

        - "Sporcularımızı yine zirveye taşımaya devam edeceğiz"

        Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, AA muhabirine, organizasyonun çok güzel devam ettiğini belirtti.

        Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen sporcuların bu sezon ilk defa açık havada hem ok atma hem de antrenman yapma şansı bulduğunu ifade eden Ergin, şunları söyledi:

        "Sıralama atışlarına çok güçlü, çok dominant başladık. Sporcularımız bütün kategorileri birinci sırada bitirdiler. Şu anda her kategoride altın madalya için yarışacak sporcumuz var. Tabi ki sezona bu şekilde başlamış olmak, Avrupa'daki üstünlüğümüzü hala sürdürdüğümüzü görmek ve sezonun geri kalan kısmı için de gerekli bilgileri toplamış olmak önemliydi. Umarım buradan çıkacak sonuçlarla, alacağımız derslerde, dünyada sporcularımızı yine zirveye taşımaya devam edeceğiz."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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