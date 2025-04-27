26. Kumluca Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Orhan Okulu oldu

Antalya'da bu yıl 26'ıncısı düzenlenen Kumluca Yağlı Güreşleri'nde Orhan Okulu, rakibi Osman Kan'ı yenerek başpehlivanlığı elde etti.

Atatürk Stadı'ndaki güreşlere Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, çevre ilçe belediye başkanları ile çok sayıda güreş sever katıldı.

Farklı illerden 67'si başpehlivan 1200 güreşçi, 14 kategoride rakipleriyle mücadele etti.

Güreşlerin finalinde Kırkpınar Başpehlivanlarından Orhan Okulu ve Osman Kan karşı karşıya geldi.

Müsabakanın ilk 15 dakikalık bölümünde her iki başpehlivan da birbiriyle kontrollü mücadele etti.

Normal süresinde pehlivanlar üstünlük sağlayamayınca puanlamaya geçildi.

Puanlamada rakibine göre atak güreş ortaya koyan Orhan Okulu, başpehlivanlığı kazandı. Güreşlerde Osman Kan ikinci, Yusuf Can Zeybek ve Yunus Emre Yaman, üçüncülük elde etti.