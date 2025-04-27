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        26. Kumluca Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Orhan Okulu oldu

        Antalya'da bu yıl 26'ıncısı düzenlenen Kumluca Yağlı Güreşleri'nde Orhan Okulu, rakibi Osman Kan'ı yenerek başpehlivanlığı elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 23:42 Güncelleme: 27.04.2025 - 23:42
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        26. Kumluca Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Orhan Okulu oldu
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        Antalya'da bu yıl 26'ıncısı düzenlenen Kumluca Yağlı Güreşleri'nde Orhan Okulu, rakibi Osman Kan'ı yenerek başpehlivanlığı elde etti.

        Atatürk Stadı'ndaki güreşlere Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, çevre ilçe belediye başkanları ile çok sayıda güreş sever katıldı.

        Farklı illerden 67'si başpehlivan 1200 güreşçi, 14 kategoride rakipleriyle mücadele etti.

        Güreşlerin finalinde Kırkpınar Başpehlivanlarından Orhan Okulu ve Osman Kan karşı karşıya geldi.

        Müsabakanın ilk 15 dakikalık bölümünde her iki başpehlivan da birbiriyle kontrollü mücadele etti.

        Normal süresinde pehlivanlar üstünlük sağlayamayınca puanlamaya geçildi.

        Puanlamada rakibine göre atak güreş ortaya koyan Orhan Okulu, başpehlivanlığı kazandı. Güreşlerde Osman Kan ikinci, Yusuf Can Zeybek ve Yunus Emre Yaman, üçüncülük elde etti.

        Başpehlivan Orhan Okulu, gazetecilere, başpehlivanlığı elde ettiği için mutlu olduğunu söyledi.

        İyi hazırlık dönemi geçirdiğini ifade eden Okulu, "Kumluca'da kendi seyircimin önünde başpehlivanlığı elde etmiş olmaktan son derece mutluyum. İnşallah sezonun finalinde Kırkpınar Güreşlerinde altın kemeri kazanarak altın kemeri Antalya'ya getirmek istiyorum." dedi.

        Belediye Başkanı Avcıoğlu, ise bu yıl 26'ncısını düzenledikleri Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında gerçekleştirilen yağlı güreşleri organize etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Güreşlerde yapılan ağalık ihalesini iş insanı Uğur Evran, 4 milyon 307 bin lira vererek kazandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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