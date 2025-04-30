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        Kumluca'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 08:34 Güncelleme: 30.04.2025 - 08:34
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        Kumluca'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

        Narenciye Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda eşiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar İ'ye (55) plakası ve sürücü henüz öğrenilemeyen motosiklet çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralı Yaşar İ. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza yerinden kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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