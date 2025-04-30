Kumluca'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı.
Narenciye Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda eşiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar İ'ye (55) plakası ve sürücü henüz öğrenilemeyen motosiklet çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı Yaşar İ. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza yerinden kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
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