Kumluca'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Narenciye Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda eşiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar İ'ye (55) plakası ve sürücü henüz öğrenilemeyen motosiklet çarptı.

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