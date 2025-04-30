Serik'te evde çıkan yanın söndürüldü

Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede vatandaşların kendi imkanları ile yangını söndürdüklerini tespit edip, herhangi bir tehlikenin olmadığını bilgisini verdi.

Cumhuriyet Mahallesi 5087 Sokakta M.G'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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