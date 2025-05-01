Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da sağanak nedeniyle kayan tır, kara yolunda ulaşımı aksattı

        Antalya'da sağanak nedeniyle kayan tır, Demre-Finike D400 kara yolunda ulaşımı aksattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 21:39 Güncelleme: 01.05.2025 - 21:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da sağanak nedeniyle kayan tır, kara yolunda ulaşımı aksattı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da sağanak nedeniyle kayan tır, Demre-Finike D400 kara yolunda ulaşımı aksattı.

        Finike ilçesindeki Çağıllı mevkisinde, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir tır, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

        Kayan tır, yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Kara yolunda araç trafiği oluştu.

        Ekiplerce yürütülen 1 saatlik çalışma sonucu yol ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz görevinden ayrılıyor
        ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz görevinden ayrılıyor
        Bolu yangının çıkış anı kamerada
        Bolu yangının çıkış anı kamerada
        Fenerbahçe'den Pellegrini'ye kanca!
        Fenerbahçe'den Pellegrini'ye kanca!
        Kırıkkale'yi ve Ankara'yı sağanak vurdu
        Kırıkkale'yi ve Ankara'yı sağanak vurdu
        Yunus Akgün tehlikesi!
        Yunus Akgün tehlikesi!
        Fenerbahçe'den Wilfred Ndidi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Wilfred Ndidi hamlesi!
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        1 Mayıs Türkiye genelinde kutlandı
        1 Mayıs Türkiye genelinde kutlandı
        İsrail'de büyük yangın!
        İsrail'de büyük yangın!
        'Anneannesinin icadı'nı satabilmek için 5 dil öğrendi!
        'Anneannesinin icadı'nı satabilmek için 5 dil öğrendi!
        Mattia Ahmet cinayetinde 2 çocuk için gözaltı kararı!
        Mattia Ahmet cinayetinde 2 çocuk için gözaltı kararı!
        Dev derbinin kader adamları!
        Dev derbinin kader adamları!
        Sendikacıdan Mercedes’li vergi isyanı
        Sendikacıdan Mercedes’li vergi isyanı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Öküz arabacıları grevi
        Öküz arabacıları grevi
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        40 yıl sonra doktor oldu
        40 yıl sonra doktor oldu
        Gizemli kadın Fransız çıktı
        Gizemli kadın Fransız çıktı
        Gergin gece
        Gergin gece
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        "İlişkimiz gayet yolunda"

        Benzer Haberler

        Antalya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Antalya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Alanya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
        Alanya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
        Antalya'da 1 Mayıs coşkuyla kutlandı
        Antalya'da 1 Mayıs coşkuyla kutlandı
        Antalya ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
        Antalya ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
        Antalya Devlet Opera ve Balesi "7 Kocalı Hürmüz" müzikalini sahneleyecek
        Antalya Devlet Opera ve Balesi "7 Kocalı Hürmüz" müzikalini sahneleyecek
        Golfün dünya yıldızları Belek'te buluşacak
        Golfün dünya yıldızları Belek'te buluşacak