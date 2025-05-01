Antalya'da sağanak nedeniyle kayan tır, kara yolunda ulaşımı aksattı
Antalya'da sağanak nedeniyle kayan tır, Demre-Finike D400 kara yolunda ulaşımı aksattı.
Antalya'da sağanak nedeniyle kayan tır, Demre-Finike D400 kara yolunda ulaşımı aksattı.
Finike ilçesindeki Çağıllı mevkisinde, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir tır, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Kayan tır, yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kara yolunda araç trafiği oluştu.
Ekiplerce yürütülen 1 saatlik çalışma sonucu yol ulaşıma açıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.