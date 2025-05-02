Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da ilçe belediye başkanı serada mesai yaptı

        Antalya'da Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, serada çalışan işçilerin verdiği emeğe dikkati çekmek için üretim alanında çalıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 09:23 Güncelleme: 02.05.2025 - 09:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da ilçe belediye başkanı serada mesai yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'da Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, serada çalışan işçilerin verdiği emeğe dikkati çekmek için üretim alanında çalıştı.

        İlçedeki bir seraya giden Duran, sıcaklığın erken saatlerde dahi yüksek olduğu alanda işçilerin mesaisine eşlik ederek domates topladı, kasalara yerleştirdi.

        Duran, burada yaptığı açıklamada, kendisinin de hayatının bir bölümünün seracılıkla geçtiğini söyledi.

        Günün erken saatlerinde sera içerisinde ciddi bir sıcaklık olduğunu vurgulayan Duran, "Bu sıcakta domates işçiliğini ve çiftçiliğin zorluğunu bilenlerden biriyim. Seracılık her şeyden önce emek. İlçemin yüzde 95'i emeğiyle para kazanan insanlardan oluşuyor. Allah onların helal kazançlarına zayiat vermesin. Kazandıklarının karşılığını almak çok önemli." diye konuştu.

        Duran, 1 Mayıs dolayısıyla serada çalışan, sahada görev yapan belediye çalışanların ve tüm emekçilerin gününü kutladığını belirtti.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Milli ekonominin temeli tarımdır" sözünü anımsatan Duran, seralarda alın teriyle üretim yapan işçilerin bu temele büyük katkı sunduğunu sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Oğlunun iş yerine gitti... Ölümle biten ziyaret!
        Oğlunun iş yerine gitti... Ölümle biten ziyaret!
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Bu insan olamaz! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Kayınvalidesini 18 kez bıçaklamıştı! Cinayette sır perdesi aralandı!
        Kayınvalidesini 18 kez bıçaklamıştı! Cinayette sır perdesi aralandı!
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Manchester United ve Tottenham avantajı kaptı!
        Manchester United ve Tottenham avantajı kaptı!
        Mahkumlardan yardım çağrısı
        Mahkumlardan yardım çağrısı
        Güne erken başlayanlar 10-0 öne geçiyor!
        Güne erken başlayanlar 10-0 öne geçiyor!
        16 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak ve fırtına
        16 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak ve fırtına
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Bu ülkelerin vatandaşları neden daha mutlu?
        Altın fiyatları düşüşte
        Altın fiyatları düşüşte
        İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurdu
        İsrail, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurdu
        19 bin sözleşmeli personel alınacak
        19 bin sözleşmeli personel alınacak
        "İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacak"
        "İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacak"
        Everest'e bir haftada tırmanmak mümkün mü?
        Everest'e bir haftada tırmanmak mümkün mü?
        "Amerika'yı çok hızlı bir şekilde yeniden büyük yapacağız"
        "Amerika'yı çok hızlı bir şekilde yeniden büyük yapacağız"
        Yunus Akgün tehlikesi!
        Yunus Akgün tehlikesi!
        'Anneannesinin icadı'nı satabilmek için 5 dil öğrendi!
        'Anneannesinin icadı'nı satabilmek için 5 dil öğrendi!
        Fenerbahçe'den Pellegrini'ye kanca!
        Fenerbahçe'den Pellegrini'ye kanca!
        40 yıl sonra doktor oldu
        40 yıl sonra doktor oldu
        Mert Nobre'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Mert Nobre'den HT Spor'a özel açıklamalar!

        Benzer Haberler

        Antalya'da sağanak nedeniyle kayan tır, kara yolunda ulaşımı aksattı
        Antalya'da sağanak nedeniyle kayan tır, kara yolunda ulaşımı aksattı
        Antalya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Antalya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Alanya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
        Alanya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
        Antalya'da 1 Mayıs coşkuyla kutlandı
        Antalya'da 1 Mayıs coşkuyla kutlandı
        Antalya ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
        Antalya ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
        Antalya Devlet Opera ve Balesi "7 Kocalı Hürmüz" müzikalini sahneleyecek
        Antalya Devlet Opera ve Balesi "7 Kocalı Hürmüz" müzikalini sahneleyecek