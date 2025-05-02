Antalya'da ilçe belediye başkanı serada mesai yaptı

Antalya'da Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, serada çalışan işçilerin verdiği emeğe dikkati çekmek için üretim alanında çalıştı.

İlçedeki bir seraya giden Duran, sıcaklığın erken saatlerde dahi yüksek olduğu alanda işçilerin mesaisine eşlik ederek domates topladı, kasalara yerleştirdi.

Duran, burada yaptığı açıklamada, kendisinin de hayatının bir bölümünün seracılıkla geçtiğini söyledi.

Günün erken saatlerinde sera içerisinde ciddi bir sıcaklık olduğunu vurgulayan Duran, "Bu sıcakta domates işçiliğini ve çiftçiliğin zorluğunu bilenlerden biriyim. Seracılık her şeyden önce emek. İlçemin yüzde 95'i emeğiyle para kazanan insanlardan oluşuyor. Allah onların helal kazançlarına zayiat vermesin. Kazandıklarının karşılığını almak çok önemli." diye konuştu.

Duran, 1 Mayıs dolayısıyla serada çalışan, sahada görev yapan belediye çalışanların ve tüm emekçilerin gününü kutladığını belirtti.