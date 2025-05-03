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        Şarkıcı Sıla, Antalya'da müzikseverlerle buluştu

        Şarkıcı ve şarkı yazarı Sıla, Antalya'da Konyaaltı Sahili Beach Park'ta sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 23:19 Güncelleme: 03.05.2025 - 23:34
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        Şarkıcı Sıla, Antalya'da müzikseverlerle buluştu
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        Şarkıcı ve şarkı yazarı Sıla, Antalya'da Konyaaltı Sahili Beach Park'ta sahne aldı.

        Antalya Açıkhava Sahnesi'nde düzenlenen konserde hayranlarıyla buluşan Sıla, sevilen parçalarını seslendirdi.

        Konser alanını dolduran müzikseverler Sıla'nın şarkılarına eşlik etti.

        Yaklaşık 2 saat sahnede kalan şarkıcı, müzikseverlerin beğenisini topladı.

        Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen şarkıcı, gazetecilere, yaz turnesindeki ikinci durağının Antalya olduğunu belirtti.

        Antalya'da birçok kez konser verdiğini dile getiren şarkıcı, "Antalya'yı çok seviyorum. 2017'den bu yana bayağı gelip gitmişimdir. Çocukluğumda da geliyordum. Aile tatillerini çok anımsatıyor bana." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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