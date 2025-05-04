Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Turkish Airlines Open Golf Turnuvası'na doğru

        Dünyanın en ünlü golfçüleri, Antalya'da düzenlenecek Turkish Airlines Open Turnuvası'nda mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 09:44 Güncelleme: 04.05.2025 - 10:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turkish Airlines Open Golf Turnuvası'na doğru
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dünyanın en ünlü golfçüleri, Antalya'da düzenlenecek Turkish Airlines Open Turnuvası'nda mücadele edecek.

        DP World Tour'un 2025 yılında Avrupa kıtasındaki ilk organizasyonu olma özelliğini taşıyan Turkish Airlines Open, 8-11 Mayıs tarihlerinde Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Golf Kulübü'nde 8. kez düzenlenecek.

        Altı yıllık aranın ardından yeniden Türkiye’de yapılacak turnuvada, Avrupa ve dünya golfünün yıldız sporcularının yanı sıra aralarında Türk pro ve amatörlerin de yer alacağı 156 oyuncu sahaya çıkacak.

        Satışa çıkan turnuva biletlerine büyük ilgi olduğu öğrenildi. Golfseverler ister günlük isterse kombine bilet alarak turnuvayı takip edebilecek.

        - "Herkesi şölene bekliyoruz"

        Turkish Airlines Open organizatörü Kemal Taşkınlı, yaptığı açıklamada, dünyanın en iyi oyuncularını herkesin izleyebilmesi için bilet fiyatlarını makul seviyede tuttuklarını belirtti.

        Golf ile ilgilenen her yaştan herkesi bu şölene beklediklerini ifade eden Taşkınlı, "Özellikle golf oynayan gençler ve miniklerin ünlü oyuncularla birlikte yürümeleri, onların hareketlerini yakından izlemeleri eşsiz bir deneyim olacak. Herkesi şölene bekliyoruz" dedi.

        - Golfün yıldızları Antalya'da olacak

        Toplam ödülü 2 milyon 750 bin dolar olan turnuvada, aralarında 2025 Avrupa Ryder Cup kaptanı Luke Donald, 2013 yılı Turkish Airlines Open ikincisi Jamie Donaldson, 2018 yılı Turkish Airlines ikincisi Haotong Li, Ryder Cup Avrupa takımının eski oyuncuları Nicolas Colsaerts, Andy Sullivan ve Rafa Cabrera-Bello gibi ünlü isimler mücadele edecek.

        Organizasyonda üç Türk profesyonel Ediz Kemaloğlu, Taner Yamaç ve Leon Açıkalın ile birlikte iki amatör oyuncu İbrahim Tarık Aslan ve Can Gürdenli de "wild card" ile oynayacak.

        - Son şampiyon Tyrell Hatton

        İlk kez 2013 yılında düzenlenen Turkish Airlines Open'da aralarında Tiger Woods, Justin Rose, Lee Westwood, Colin Montgomerie, Danny Willett, Tyrrell Hatton, Padraig Harrigton, Tommy Fleetwood, Ian Poulter, Martin Kaymer ve Thomas Bjorn’un da bulunduğu birçok efsane isim sahaya çıkmıştı.

        2019 yılında Montgomerie Maxx Royal Sahası'nda düzenlenen son Turkish Airlines Open, Avrupa Turu tarihinde üçüncü kez altı oyuncunun yer aldığı play-off'a sahne olmuş, spot ışıkları altında Benjamin Hebert, Kurt Kitayama, Victor Perez, Matthias Schwab ve Erik van Rooyen’ı geçen Tyrrell Hatton kupaya uzanmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katil kocanın cep telefonu oyunu tutmadı!
        Katil kocanın cep telefonu oyunu tutmadı!
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        İşte dev derbinin ilk 11'leri!
        İşte dev derbinin ilk 11'leri!
        101 ülkeye eşit
        101 ülkeye eşit
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        Sobadan sızan gaz bir aileyi yok etti
        Sobadan sızan gaz bir aileyi yok etti
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        Hangi ülkelerde zorunlu askerlik var?
        Hangi ülkelerde zorunlu askerlik var?
        Metrodaki zamanı verimli geçirme rehberi
        Metrodaki zamanı verimli geçirme rehberi
        Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti
        Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder'e taziye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder'e taziye
        3 filmin senaristi 13 filmin oyuncusu
        3 filmin senaristi 13 filmin oyuncusu
        Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!
        Victor Osimhen kariyer rekorunu kırdı!
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        4 telefon modeli ve 1 hoparlör toplatılıyor
        Havuzda baygın bulunan kız çocuğu kurtarılamadı
        Havuzda baygın bulunan kız çocuğu kurtarılamadı

        Benzer Haberler

        Şarkıcı Sıla, Antalya'da müzikseverlerle buluştu
        Şarkıcı Sıla, Antalya'da müzikseverlerle buluştu
        Alanyaspor-Kayserispor maçının ardından
        Alanyaspor-Kayserispor maçının ardından
        Alanyaspor – Kayserispor maçının ardından
        Alanyaspor – Kayserispor maçının ardından
        Alanyaspor-Kayserispor maçının ardından
        Alanyaspor-Kayserispor maçının ardından
        Futbolda 1. Lig'e yükselen Serik Belediyespor için ilçede kutlama yapıldı
        Futbolda 1. Lig'e yükselen Serik Belediyespor için ilçede kutlama yapıldı
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig