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        Antalya'da bir haftada yakalanan 1835 şüpheliden 213'ü tutuklandı

        Antalya'da polis ekiplerince, bir haftada yapılan çalışmalarda yakalanan 1835 şüpheliden 213'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 14:49 Güncelleme: 05.05.2025 - 14:50
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        Antalya'da bir haftada yakalanan 1835 şüpheliden 213'ü tutuklandı
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        Antalya'da polis ekiplerince, bir haftada yapılan çalışmalarda yakalanan 1835 şüpheliden 213'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kasten öldürme", "kasten yaralama", "yağma" ve "hırsızlık" suçları başta olmak üzere son bir haftada meydana gelen asayiş olaylarında şüphelilerin yakalanması için uygulama ve denetimler gerçekleştirdi.

        Denetimlerde, 239 bin 741 kişi sorgulandı, 547'si aranan kişi olmak üzere 1835 şüpheli yakalanarak, bunlardan 213'ü tutuklandı.

        Geçici konaklama yeri ve kiralık araç firmalarına yönelik denetimlerde de iki işletmeye idari yaptırım uygulandı.

        Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu kapsamında yapılan denetimlerde ise 10 olayda 42 kişiye işlem yapıldı.

        Kabahatler Kanunu kapsamında ise 179 şüpheliye idari para cezası uygulandı.

        Öte yandan yapılan çalışmalarda 33 silah, 150 fişek ve 2 kesici alete el konuldu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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