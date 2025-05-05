Demre'de 22. Geleneksel Muskar Şenlikleri düzenlendi

Şenlikte, Demre Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Antalya Büyükşehir Belediyesi ATASEM Demre Kurs Merkezi Ritim Grubu ve Türk Halk Müziği sanatçısı Tuğba Karakuş ve ekibi sahne aldı.

Demre Belediyesi'nin katkılarıyla Belören Mahallesi Muhtarlığı tarafından düzenlenen şenliğe, Demre Kaymakamı Emin Bağlı, İlçe Belediye Başkanı Fahri Duran, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, ilçe protokolü, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.