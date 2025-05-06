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        Antalya'da kuyuya düşen 7 köpek yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı

        Antalya'nın Serik ilçesinde kuyuya düşen 7 köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 15:40 Güncelleme: 06.05.2025 - 15:48
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        Antalya'da kuyuya düşen 7 köpek yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde kuyuya düşen 7 köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Karadayı Mahallesi'ndeki yaklaşık 25 metre derinliğindeki kuyudan gelen köpek seslerini duyan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

        Bölgeye gelen ve halatlarla özel düzenek kurarak kuyuya inen ekipler, içeride 7 köpek yavrusuyla karşılaştı. Ekipler, yavru köpekleri bir çuval içerisine koyarak bağladıkları iple kuyudan çıkarttı. Aç ve susuz kaldıkları görülen köpekler, Serik Belediyesi hayvan barınağı görevlilerine teslim edildi.

        Veteriner kontrolünün ardından barınakta koruma altına alınan köpeklerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Köpeklerin kurtarılma anı kameraya yansıdı. Görüntülerde itfaiye erinin iple kuyuya inmesi ve köpeklerin çuval içerisinde çıkarıldığı anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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