Antalya'da kuyuya düşen 7 köpek yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı

Bölgeye gelen ve halatlarla özel düzenek kurarak kuyuya inen ekipler, içeride 7 köpek yavrusuyla karşılaştı. Ekipler, yavru köpekleri bir çuval içerisine koyarak bağladıkları iple kuyudan çıkarttı. Aç ve susuz kaldıkları görülen köpekler, Serik Belediyesi hayvan barınağı görevlilerine teslim edildi.

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