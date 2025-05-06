Akseki'de trafik haftası kapsamında etkinlik düzenlendi

Program kapsamında ayrıca, son 5 yıl içinde trafikte hiç ceza almayan ve kaza yapmayan sürücülere Antalya Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde, trafik haftası kapsamında "Bir Kural, Bir Ömür" temasıyla etkinlik organize edildi.

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