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        Akseki'de trafik haftası kapsamında etkinlik düzenlendi

        Antalya'nın Akseki ilçesinde, trafik haftası kapsamında "Bir Kural, Bir Ömür" temasıyla etkinlik organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 19:30 Güncelleme: 06.05.2025 - 19:30
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        Akseki'de trafik haftası kapsamında etkinlik düzenlendi
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        Antalya'nın Akseki ilçesinde, trafik haftası kapsamında "Bir Kural, Bir Ömür" temasıyla etkinlik organize edildi.

        Akseki Hükümet Konağı önündeki programa, Akseki Kaymakamı Saliha Karataş, Antalya Jandarma Trafik Şube Müdürü Turgay Sarıoğlan, ilçe protokolü, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Trafik konulu şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği programda, bisiklet kullanan çocuklara kask, traktör sürücülerine reflektör hediye edildi.

        "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" projesi kapsamında şehir merkezindeki yaya geçitleri boyanarak kırmızı çizgiler çekildi.

        Kaymakam Karataş ve beraberindekiler, öğrencilerle trafik korteji yaparak trafik kurallarına uymanın önemine dikkati çekti.

        Program kapsamında ayrıca, son 5 yıl içinde trafikte hiç ceza almayan ve kaza yapmayan sürücülere Antalya Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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