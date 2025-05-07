Alanya'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine tahsis edilen Cikcilli Mahallesi Taşbaşı Sokak'taki arazide duman yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme ekipleri sevk edildi.
Yerleşim yerlerine yakın ve arı kovanlarının bulunduğu makilik alandaki yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Aynı bölgede bir haftada üçüncü kez çıkan yangında yaklaşık bir dönüm alan zarar gördü.
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