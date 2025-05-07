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        Alanya'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 12:42 Güncelleme: 07.05.2025 - 12:42
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        Alanya'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine tahsis edilen Cikcilli Mahallesi Taşbaşı Sokak'taki arazide duman yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme ekipleri sevk edildi.

        Yerleşim yerlerine yakın ve arı kovanlarının bulunduğu makilik alandaki yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

        Aynı bölgede bir haftada üçüncü kez çıkan yangında yaklaşık bir dönüm alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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