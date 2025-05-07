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        Turkish Airlines Open 2025'te, 7 Türk golfçü mücadele edecek

        Türk Hava Yolları ana sponsorluğunda Antalya'da düzenlenecek Turkish Airlines Open 2025'te 7 Türk golfçü mücadele edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 15:33 Güncelleme: 07.05.2025 - 15:48
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        Turkish Airlines Open 2025'te, 7 Türk golfçü mücadele edecek
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        Türk Hava Yolları ana sponsorluğunda Antalya'da düzenlenecek Turkish Airlines Open 2025'te 7 Türk golfçü mücadele edecek.

        Kentte 6 yıl aranın ardından gerçekleştirilecek ve yarın başlayacak organizasyona ilişkin Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf Kulübü'nde toplantı düzenlendi.

        Turkish Airlines Open Organizatörü Kemal Taşkınlı, AA muhabirine, turnuva için oldukça heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.

        Turnuvayı 6 yıl aradan sonra Türkiye'ye getirdiklerini belirten Taşkınlı, "Yarın dünyanın en iyi oyuncuları Antalya'nın en güzel golf sahasında mücadele edecek. Bunun için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Turnuvanın çok güzel geçmesini umuyoruz." dedi.

        Organizasyonda ilk defa 7 Türk oyuncunun mücadele edeceğine değinen Taşkınlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Turnuvayı Türkiye'ye getirirken amacımız milli oyuncularımızın bu tura dahil olmasıydı. Oyuncularımız burada mücadele edecek. Umarım iyi dereceler elde edip turun diğer ayaklarında da yer bulacaklar. Turnuva için 5 yıllık anlaşmamız var. Önümüzdeki yıl için şimdiden hazırlıklarımıza başladık."

        Profesyonel sporcu Ediz Kemaloğlu ise yıl içerisinde yarışmalarının iyi geçtiğini ve uzun zamandır bu şansı beklediğini belirterek elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

        Turnuva Türkiye'ye döndüğü için oldukça mutlu olduğunu anlatan profesyonel sporcu Ulaş Karataş da "İlk defa bu turnuvada oynayacağım için de heyecanlıyım. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım. Öncelikle elemeyi geçip en iyi dereceyi yapmaya gayret edeceğim." dedi.

        Profesyonel sporcu Taner Yamaç ise turnuvada daha önce 3 kez amatör olarak oynadığını anlattı.

        İlk kez profesyonel olarak oynayacağı için heyecanlı olduğunu aktaran Yamaç, "Hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Sahayı çok iyi biliyorum. Üzerimde bir baskı yok, çok rahatım. Yarın ilk çukurda ister istemez heyecan olacak. Şu an için psikolojik olarak hazırım." ifadelerini kullandı.

        Turkish Airlines Open 2025 turnuvası, yarın sabah başlayacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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