Antalya'da direğe çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Tedavileri süren diğer yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Çırak'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Bilecik'e götürüldü.

Yaralanan sürücü Turhan D, otomobilde bulunan Muharrem Çırak (50) ile kimliği öğrenilemeyen bir kişi Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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