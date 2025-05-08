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        Antalya'da direğe çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobilin yön levhasının direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 15:25 Güncelleme: 08.05.2025 - 15:25
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        Antalya'da direğe çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobilin yön levhasının direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı'nda Turhan D. (60) idaresindeki 07 ASR 078 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yön levhasının demir direğine çarptı.

        Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralanan sürücü Turhan D, otomobilde bulunan Muharrem Çırak (50) ile kimliği öğrenilemeyen bir kişi Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Muharrem Çırak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Çırak'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Bilecik'e götürüldü.

        Tedavileri süren diğer yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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