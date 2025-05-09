Antalya'da annesiz hayvanların da katıldığı "Anneler Günü" etkinliği yapıldı

Antalya'da yeni doğum yapan, annesinin bakımını reddettiği veya annesi olmayan hayvanların da yer aldığı "Anneler Günü" etkinliği düzenlendi.

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilen özel etkinlikte, park personeli, ortaokul öğrencileri ve hayvanlar bir araya geldi.

Öğrencilere doğa ve hayvan sevgisi aşılamayı hedefleyen organizasyonda, çocuklara hayvanlar ve yavrular hakkında bilgi verildi.

Yavru at "Şeker" ve annesi ile sincap "Alex"in yanı sıra, mısır yılanı, yavru tavşan, rakun, keçi gibi birçok hayvanı yakından inceleme, temas etme fırsatı yakalayan öğrenciler, keyifli vakit geçirdi.

- Hayvanların bakımı "anne" şefkatiyle yapılıyor

Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, gazetecilere, etkinliğin çocuklara doğa ve hayvan sevgisini aşılamayı, farkındalık oluşturmayı amaçladığını söyledi.

Parkta yavruların bazen öksüz kalabildiğini, anne bakımına ihtiyaç duyan veya doğadan gelen annesiz hayvanlar olabildiğini belirten Arsun, "Bütün bu hayvanların bakımı, beslenmesi, tekrar doğaya adaptasyonu personelimiz tarafından yapılıyor. Anne deyince illa bir kadın olarak algılamak doğru olmayabilir." dedi.