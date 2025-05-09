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        Antalya'da annesiz hayvanların da katıldığı "Anneler Günü" etkinliği yapıldı

        Antalya'da yeni doğum yapan, annesinin bakımını reddettiği veya annesi olmayan hayvanların da yer aldığı "Anneler Günü" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 15:57 Güncelleme: 09.05.2025 - 16:04
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        Antalya'da annesiz hayvanların da katıldığı "Anneler Günü" etkinliği yapıldı
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        Antalya'da yeni doğum yapan, annesinin bakımını reddettiği veya annesi olmayan hayvanların da yer aldığı "Anneler Günü" etkinliği düzenlendi.

        Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilen özel etkinlikte, park personeli, ortaokul öğrencileri ve hayvanlar bir araya geldi.

        Öğrencilere doğa ve hayvan sevgisi aşılamayı hedefleyen organizasyonda, çocuklara hayvanlar ve yavrular hakkında bilgi verildi.

        Yavru at "Şeker" ve annesi ile sincap "Alex"in yanı sıra, mısır yılanı, yavru tavşan, rakun, keçi gibi birçok hayvanı yakından inceleme, temas etme fırsatı yakalayan öğrenciler, keyifli vakit geçirdi.

        - Hayvanların bakımı "anne" şefkatiyle yapılıyor

        Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, gazetecilere, etkinliğin çocuklara doğa ve hayvan sevgisini aşılamayı, farkındalık oluşturmayı amaçladığını söyledi.

        Parkta yavruların bazen öksüz kalabildiğini, anne bakımına ihtiyaç duyan veya doğadan gelen annesiz hayvanlar olabildiğini belirten Arsun, "Bütün bu hayvanların bakımı, beslenmesi, tekrar doğaya adaptasyonu personelimiz tarafından yapılıyor. Anne deyince illa bir kadın olarak algılamak doğru olmayabilir." dedi.

        Arsun, yüreğinde anne sevgisi taşıyan, duyarlılığı olan personellerinin de tıpkı bir anne şefkatiyle, onun verdiği güvenle, titizlikle yavruları besleyip büyüttüğünü dile getirdi.

        Arsun, geçtiğimiz ay otogarda yavru bir sincabın bulunduğunu ve parka getirildiğini anımsattı.

        Sincaba özenle bakıldığını aktaran Arsun, "O zaman çok küçüktü, günlerce arkadaşlarımız onu evlerine götürdüler. Şimdi alıştı, artık her şeyi yiyebilecek ve kendi başının çaresine bakabilecek durumda. Yine bir rakunumuz vardı, maalesef annesi bakımı reddetti. Bu hayvanımızı da veteriner hekimimiz her gün evine götürdü. Beslemeye alıştırdı, biberonlarla besledi. Bütün anne bakımını yaptı." diye konuştu.

        Arsun, parkta ilkbahar doğumlarının başladığını ve bir atın "Şeker" ismi verilen yavruyu dünyaya getirdiğini kaydetti.

        Hayvanın sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ettiğini belirten Arsun, kendilerine emanet edilen, bütün yabani ve evcil hayvanları titizlikle bakıp beslediklerini söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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