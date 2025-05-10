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        Emin Müftüoğlu, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu değerlendirdi

        MUSTAFA KURT - Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) Başkanı Emin Müftüoğlu, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ülke tanıtımı ve bisiklet turizminin gelişmesine büyük katkı sağladığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 11:29 Güncelleme: 10.05.2025 - 11:29
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        Emin Müftüoğlu, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu değerlendirdi
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        MUSTAFA KURT - Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) Başkanı Emin Müftüoğlu, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ülke tanıtımı ve bisiklet turizminin gelişmesine büyük katkı sağladığını söyledi.

        Müftüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (Tour Of Türkiye), 60'ıncı yılına yakışır bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Tour Of Türkiye'nin, ülkenin sürekliliği en uzun spor organizasyonlarından biri olduğunu belirten Müftüoğlu, 1963 yılında Marmara Turu adı ile başlayan turun profesyonel olarak devam ettiğini kaydetti.

        Emin Müftüoğlu, profesyonel takım oyuncularına imkanlar sağlayarak bu oyuncuların dünyaya transfer olmasını istediklerini belirtti.

        Bir Türk takımının ilk olarak 2011'de turda profesyonel anlamda yer aldığını vurgulayan Müftüoğlu, "Şu anda profesyonel 3 takımız yarıştı. Bunları çoğaltmak istiyoruz. Gelecekte kadın profesyonel takım istiyoruz." diye konuştu.

        - "Tur, ülkemizin tanıtımı ve turizmi açısından çok önemli"

        Tour of Türkiye'nin global bir marka haline geldiğini anlatan Müftüoğlu, şunları kaydetti:

        "60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 190 ülkede, beş kıtada, 13 dilde ve 31 farklı kanalda canlı yayınlandı. Bu anlamda tur, ülkemizin tanıtımı ve turizmi açısından çok önemli. Bisiklet turizminin gelişmesinde de çok önemli katkılar sağladı. Sporcular açısından da önemli başarılar elde ettik. Bir etapta kırmızı mayo bizdeydi. Genç sporcularımız gelecek vaat etti. Gelecekle ilgili bize umut verdiler ve bu turda hem tanıtım hem sportif rekabet üst seviyedeydi."

        Emin Müftüoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde yapılan organizasyona katkı sunan valiliklere, kaymakamlıklara, belediyelere ve kamu kurumlarına teşekkür ederek, halkın etaplara ilgi göstermesi ve desteklemesinin de çok önemli oluğunu belirtti.

        Tour Of Türkiye'nin marka değerinin her yıl arttığını ifade eden Müftüoğlu, gelecekte turun World Tour kategorisine yükselmesi ve yeni etapların tura dahil edilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

        - "Artık hedef olimpiyat"

        Türkiye'de bisiklet kültürünün her geçen yıl güçlendiğine dikkati çeken Emin Müftüoğlu, Konya Velodromu'nun devreye girmesiyle pist bisikletinde tarihi bir dönemin başladığını söyledi.

        Müftüoğlu, veledrom açıldıktan sonra Avrupa Pist Şampiyonası'nda bir bronz, bir gümüş madalya aldıklarını hatırlatarak, Türkiye'nin bisiklette olimpiyat hedeflerine daha çok yaklaştığını dile getirdi.

        1976'dan bu yana pist bisikletinde olimpiyata sporcu gönderemediklerini anlatan Müftüoğlu, "Bugün tesisimiz, planımız, sporcumuz ve hedefimiz var. Artık hedef olimpiyat diyoruz. Olimpiyata gitmek istiyoruz." dedi.

        Halkın da bisikletle buluşmasını çeşitli organizasyonlarla sağladıklarını dile getiren Emin Müftüoğlu, 2006'da 7-8 kişiyle düzenlenen master yarışlarının bugün 2-3 bin katılımla gerçekleştirildiğini aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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