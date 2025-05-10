Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Obezite, Alzheimer riskini artırıyor

        Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Alzheimer hastalığının oluşumu ve artış sebeplerinden birinin beslenme alışkanlığı olduğuna dikkati çekerek, obezitenin Alzheimer riskini artırdığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 14:57 Güncelleme: 10.05.2025 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Obezite, Alzheimer riskini artırıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Alzheimer hastalığının oluşumu ve artış sebeplerinden birinin beslenme alışkanlığı olduğuna dikkati çekerek, obezitenin Alzheimer riskini artırdığını belirtti.

        Üsküdar Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Kimyagerler Derneği işbirliğiyle bu yıl "Gıda Üretiminde Sürdürülebilirlik" temasıyla düzenlenen 4. Uluslararası Gıda Kimyası Kongresi, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde devam ediyor.

        Kongre kapsamında gerçekleştirilen özel oturuma konuşmacı olarak katılan Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Gıda Kimyasından Beyin Kimyasına: Beyin-Besin İlişkisi" konusunu ele aldı.

        Tarhan, oturumdaki konuşmasında, gıda kimyası ve insan beyni arasındaki ilişkinin iki temel açıdan incelendiğini, bunlardan ilkinin "beyin-bağırsak aksı", ikincisinin ise "nöro beslenme" alanı olduğunu söyledi.

        Nöro beslenmenin, beyin ve beslenme arasındaki ilişkiyi araştıran bilimsel alan olduğunu anlatan Tarhan, yapılan araştırmalara göre tüketilen besinlerin davranışları ve kişiliği etkilediğini, bu etkilerin ise epigenetik mekanizmalarla nesiller boyu aktarılma potansiyeli taşıdığını dile getirdi.

        Tarhan, haz odaklı yaşam tarzının beyindeki mutluluk hormonu serotonini azalttığını ve depresyonu artırdığını ifade etti.

        Yapılan bir araştırmada beyinde mikroplastik tespit edildiğini, bu durumun küresel kirlenmenin endişe verici sonuçlarından biri olduğunu vurgulayan Tarhan, "Beyne burundan girmiş, en çok oralarda var. Solunumla bir gripal esnada rahatlıkla yol buluyor, gidiyor, beyine yerleşiyor. Gıda renklendiricileri ve koruyucular gibi yapay maddeler de vücutta, özellikle yağ dokusunda birikebiliyor." diye konuştu.

        Otizmde beslenmenin ve özellikle bağırsak mikrobiyotasının rolüne dikkati çeken Tarhan, özellikle çocuklarda bu unsurların incelenmesi gerektiğini, beyin üzerinde etkisinin olabildiğini dile getirdi.

        Dünyada otizm vakalarının arttığını belirten Tarhan, tanının yanı sıra klinik vakalarda da ciddi artış olduğunu söyledi.

        - "Alzheimer hastalarında obezite sıkça görülüyor"

        Alzheimer hastalığının artış sebeplerinden birinin yalnızlık olduğuna değinen Tarhan, şu bilgileri paylaştı:

        "Alzheimer hastalığının oluşumu ve artış sebeplerinden biri de bireylerin beslenme alışkanlıklarıdır. Günümüzde Alzheimer hastalarında obezitenin sıkça görülmesi dikkati çekiyor. Obezite, beyindeki hücrelerin daha erken yıpranmasına neden oluyor ve bu durum Alzheimer riskini artırıyor. Obezite, yalnızca fiziksel değil, beyin sağlığı açısından da son derece önemli risk faktörüdür. Hücre yaşlanması ve ölüm süreçlerinde obezitenin etkisi büyük. Bu durum doğrudan yanlış beslenmeyle ilgili. Özellikle karbonhidrat ağırlıklı beslenme, bu bağlamda büyük risk taşıyor. Karbonhidrat odaklı beslenme tarzını yaşamın merkezine koymak, adeta bilinçli intihar gibi."

        Duygusal yeme tarzının da obeziteye yol açtığını bildiren Tarhan, Türkiye'nin küresel sorun olan obezite yaygınlığında dünya üçüncüsü olduğunu ifade etti.

        Beslenme ve kimya arasındaki yakın ilişkiye de dikkati çeken Tarhan, geleceğin nörokimyada olduğunu ve açlığı, tokluğu etkileyen yeni ilaçların buradan keşfedileceğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 7 ölü, çok sayıda yaralı!
        Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 7 ölü, çok sayıda yaralı!
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        Holding önündeki cinayete 6 gözaltı! Tazminat dayağıyla ölüm!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        İstanbul'da yaşandı... Araç alım satımı cinayetle bitti!
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        "Sıkı ve kararlı duruşumuzu korumamız gerekiyor"
        Adana'da kan donduran olay! Çöpten çıktı... Çocuğa ait kafatası!
        Adana'da kan donduran olay! Çöpten çıktı... Çocuğa ait kafatası!
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        'Taşlaşmış düğün merasimi'nin ardında yatan dramatik hikaye
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Met Gala'nın teması Black Dandyism nedir, ne değildir?
        Met Gala'nın teması Black Dandyism nedir, ne değildir?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Bir ay yaklaşamayacak
        Bir ay yaklaşamayacak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu

        Benzer Haberler

        Gazipaşa-Alanya Havalimanı, Copenhagen Air Taxi'nin ilk uçuşunu karşıladı
        Gazipaşa-Alanya Havalimanı, Copenhagen Air Taxi'nin ilk uçuşunu karşıladı
        Tur minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı
        Tur minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı
        Misina ve çuvala dolanan yavru deniz kaplumbağasını balıkçılar kurtardı
        Misina ve çuvala dolanan yavru deniz kaplumbağasını balıkçılar kurtardı
        Alanya'da minibüs ile otomobil çarpıştı, biri turist 2 kişi öldü, 7 kişi ya...
        Alanya'da minibüs ile otomobil çarpıştı, biri turist 2 kişi öldü, 7 kişi ya...
        Emin Müftüoğlu, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu değerlendirdi
        Emin Müftüoğlu, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu değerlendirdi
        Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Antalya'da konser verecek
        Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, Antalya'da konser verecek