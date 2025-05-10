Alanya'da bir kişinin aracın arkasında tehlikeli hareketler yapması cep telefonu kamerasında

Polis, araç ve sürücüsünün tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Görüntülerde sürücünün ise tehlikeli hareketlere aldırış etmeden seyahate devam etmesi yer aldı.

Oba Mahallesi'nde üstü açık cipin arka kısmında seyahat eden kişinin hareket halindeki aracı sallaması ve tehlikeli hareketlerde bulunması cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

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