Alanya'da bir kişinin aracın arkasında tehlikeli hareketler yapması cep telefonu kamerasında
Antalya'nın Alanya ilçesinde cipin arka tamponunda bir kişinin tehlikeleri hareketlerde bulunması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde cipin arka tamponunda bir kişinin tehlikeleri hareketlerde bulunması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Oba Mahallesi'nde üstü açık cipin arka kısmında seyahat eden kişinin hareket halindeki aracı sallaması ve tehlikeli hareketlerde bulunması cep telefonu kamerasınca görüntülendi.
Görüntülerde sürücünün ise tehlikeli hareketlere aldırış etmeden seyahate devam etmesi yer aldı.
Polis, araç ve sürücüsünün tespit edilmesi için çalışma başlattı.
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