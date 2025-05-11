4. FoodFest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali sona erdi

Antalya'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen FoodFest Uluslararası Gastronomi Festivali sona erdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Akdeniz Mutfağı" temasıyla ve "Antalya'dan dünyaya" sloganıyla Karaalioğlu Parkı'nda gerçekleştirilen festival, üç gün boyunca gastronomi ve lezzet tutkunlarını ağırladı.

Festivalin son günü, panel ve söyleşilerin yanı sıra workshop ağırlıklı bir programla ziyaretçilerle buluştu.

Düzenlenen üniversitelerarası yemek yarışmasına, Akdeniz Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi ve Antalya Bilim Üniversitesi öğrencileri katıldı.

Yarışmayı, "Yeni Dünya Dolması", "Mutancana Sarma" ve "Keçiboynuzlu Baklava" ürünleri ile Akdeniz Üniversitesi öğrencileri kazandı.

- "Festivalimiz büyüyerek devam edecektir"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, workshoplar sonrası ünlü şeflere plaket takdim ederek katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tuncer, festivale gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.