Uluslararası Golden Sun Ritmik Cimnastik Turnuvası, Antalya'da sona erdi

Madalya alan sporcuların yanı sıra ilk 8 içerisinde yer alanlara da katılım madalyası ve sertifika verildi.

Antalyaspor Kulübünün girişimleriyle bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Golden Sun Ritmik Cimnastik Turnuvası sona erdi.

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