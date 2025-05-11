Uluslararası Golden Sun Ritmik Cimnastik Turnuvası, Antalya'da sona erdi
Antalyaspor Kulübünün girişimleriyle bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Golden Sun Ritmik Cimnastik Turnuvası sona erdi.
Antalyaspor Kulübünün girişimleriyle bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Golden Sun Ritmik Cimnastik Turnuvası sona erdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Muratpaşa ilçesindeki İbrahim Çolak Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, 7 ülkeden yaklaşık 700 sporcu katıldı.
Turnuvada dereceye giren sporculara ödüllerini, Türkiye Cimnastik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Varol takdim etti.
Madalya alan sporcuların yanı sıra ilk 8 içerisinde yer alanlara da katılım madalyası ve sertifika verildi.
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