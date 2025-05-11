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        Antalya'da kamyonet kasasından düşen kişi yaralandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde kapalı kasa kamyonetin arkasından düşen kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 23:01 Güncelleme: 11.05.2025 - 23:17
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        Antalya'da kamyonet kasasından düşen kişi yaralandı
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        Antalya’nın Manavgat ilçesinde kapalı kasa kamyonetin arkasından düşen kişi ağır yaralandı.

        Sorgun Mahallesi Titreyengöl bölgesinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kapalı kasa kamyonetin arkasında yolculuk yapan Orhan Y. asfalt zemine düşerek yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Orhan Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Orhan Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Jandarma ekipleri, kamyonet sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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