Antalya'da İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Antalya'da İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı, Vali Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda, jandarma, emniyet ve sahil güvenlik birimlerinin nisan ayındaki çalışmaları değerlendirildi.

Şahin, il genelinde 8 bin 961 asayiş olayının meydana geldiğini, bu olayların yüzde 97,4'ünün aydınlatıldığını belirtti.

Çeşitli suçlardan aranan 7 bin 199 kişinin yakalandığını aktaran Şahin, bu şüphelilerden 744'ünün tutuklandığını bildirdi.

Kent genelinde 3 bin 869 uygulama gerçekleştirildiğini ifade eden Şahin, bu kapsamda 1 milyon 468 bin 527 kişinin ve 811 bin 69 aracın sorgulandığını kaydetti.

Şahin, uygulamalarda, 133 tabanca, 107 av tüfeği, çalıntı araçlar, ziynet eşyaları ve yüklü miktarda para ele geçirildiğini açıkladı.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 154 operasyonda 370 şüpheli hakkında işlem yapıldığını belirten Şahin, bu kişilerden 115’inin tutuklandığını ve operasyonlarda çok sayıda kaçak içki, makaron, tütün ve tarihi eser ele geçirildiğini söyledi.

Narkotik suçlarla mücadeleye yönelik 755 operasyon düzenlendiğini bildiren Şahin, 845 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 87 kişinin ise tutuklandığını açıkladı. Uyuşturucu operasyonlarında 10 kilo 602 gram skunk, 2 kilo 686 gram esrar, 10 kilo 797 gram eroin, 13 kilo 666 gram metamfetamin, 869 gram kokain, 4 kilo 673 gram bonzai, 3 bin 136 sentetik ecza, 15 bin 53 ecstasy hap, 10 captagon ve 45 kök kenevir ele geçirildiği ve NARVAS Projesi kapsamında gelen 308 ihbara yönelik bin 16 uygulama yapıldığı belirtildi. Düzensiz göçle mücadele kapsamında 6 operasyonda 11 organizatörün yakalandığını belirten Şahin, bunlardan 2'sinin tutuklandığını, 3'üne adli kontrol uygulandığını ve 2 kişinin serbest bırakıldığını kaydetti. Şahin, 194 Suriye uyruklu kişiye, kayıtlı oldukları illere dönmeleri için tebligat yapıldığını, 76 yabancı uyruklu kişinin de sınır dışı edilmek üzere gönderme merkezine sevk edildiğini açıkladı. Trafik denetimlerine ilişkin bilgi veren Şahin, kentte 594 bin 196 motorlu araç bulunduğunu ve 539 bin 408 trafik denetimi yapıldığını belirtti. Şahin, Bu denetimlerde 102 bin 485 kişiye idari para cezası uygulanırken, 3 bin aracın trafikten men edildiğini ifade etti.