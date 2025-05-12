Manavgat Devlet Hastanesi'nde "Hemşireler Günü" kutlandı

- Manavgat Devlet Hastanesi'nde, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla moral ve motivasyon etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, pasta kesildi, katılımcılar müzik eşliğinde eğlendi. Başhekim Opr. Dr. Mehmet Deniz, hemşireler adına Manavgat Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Havva Avcu'ya çiçek verdi.

Deniz, yaptığı konuşmada, hemşireliğin sadece meslek değil, aynı zamanda büyük bir özveri ve insan sevgisi gerektiren kutsal bir görev olduğunu belirtti.

Yılda bir kez de olsa moral ve motivasyona herkesin ihtiyacı olduğunu ifade eden Deniz, bu tür organizasyonların ekip ruhunu güçlendirdiğini kaydetti.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Avcu da sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde gece gündüz demeden fedakarca görev yapan meslektaşlarının "Hemşireler Günü"nü kutladı.

Etkinliğe, Antalya İl Sağlık Müdürlüğünü temsilen Destek Hizmetler Başkan Yardımcısı Hale Ak ile Gülşah Ertuğrul da katılarak sağlık çalışanlarının gününü kutladı.