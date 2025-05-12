Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Manavgat Devlet Hastanesi'nde "Hemşireler Günü" kutlandı

        - Manavgat Devlet Hastanesi'nde, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla moral ve motivasyon etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 17:18 Güncelleme: 12.05.2025 - 17:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manavgat Devlet Hastanesi'nde "Hemşireler Günü" kutlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        - Manavgat Devlet Hastanesi'nde, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla moral ve motivasyon etkinliği düzenlendi.

        Etkinlikte, pasta kesildi, katılımcılar müzik eşliğinde eğlendi. Başhekim Opr. Dr. Mehmet Deniz, hemşireler adına Manavgat Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Havva Avcu'ya çiçek verdi.

        Deniz, yaptığı konuşmada, hemşireliğin sadece meslek değil, aynı zamanda büyük bir özveri ve insan sevgisi gerektiren kutsal bir görev olduğunu belirtti.

        Yılda bir kez de olsa moral ve motivasyona herkesin ihtiyacı olduğunu ifade eden Deniz, bu tür organizasyonların ekip ruhunu güçlendirdiğini kaydetti.

        Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Avcu da sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde gece gündüz demeden fedakarca görev yapan meslektaşlarının "Hemşireler Günü"nü kutladı.

        Etkinliğe, Antalya İl Sağlık Müdürlüğünü temsilen Destek Hizmetler Başkan Yardımcısı Hale Ak ile Gülşah Ertuğrul da katılarak sağlık çalışanlarının gününü kutladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        12 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        12 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bugün tarihi bir gün"
        "Bugün tarihi bir gün"
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        Fransa'dan 'Macron trende uyuşturucu kullandı' iddiasına yalanlama
        Fransa'dan 'Macron trende uyuşturucu kullandı' iddiasına yalanlama
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Wanda Nara'dan çiçek kıskançlığı
        Wanda Nara'dan çiçek kıskançlığı
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        Bir ilk gerçekleşti
        Bir ilk gerçekleşti

        Benzer Haberler

        Kaş, Finike ve Gazipaşa'da vergi dairesi açıldı
        Kaş, Finike ve Gazipaşa'da vergi dairesi açıldı
        "Devlet Tiyatroları Antalya 15. Uluslararası Tiyatro Festivali" başlıyor
        "Devlet Tiyatroları Antalya 15. Uluslararası Tiyatro Festivali" başlıyor
        Antalya'da ağzına misina dolanan Nil Kaplumbağası kurtarıldı
        Antalya'da ağzına misina dolanan Nil Kaplumbağası kurtarıldı
        Alanya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü
        Alanya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü
        Tüfekle vurulan Harun öldü, 5 kişi gözaltına alındı
        Tüfekle vurulan Harun öldü, 5 kişi gözaltına alındı
        Antalya'da Uluslararası Bitki Sağlığı Günü etkinliği düzenlendi
        Antalya'da Uluslararası Bitki Sağlığı Günü etkinliği düzenlendi