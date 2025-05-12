Alanya'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde makilik alanda 3 noktada çıkan yangın söndürüldü, yangını çıkardığı iddiasıyla bir kişi yakalandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde makilik alanda 3 noktada çıkan yangın söndürüldü, yangını çıkardığı iddiasıyla bir kişi yakalandı.
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine tahsis edilen Cikcilli Mahallesi Taşbaşı Sokak'taki arazide, 3 farklı noktada duman yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme ekipleri sevk edildi.
Yerleşim yerlerine yakın yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Aynı bölgede bir haftada dördüncü kez çıkan yangında yaklaşık bir dönüm alan zarar gördü.
Bölgede inceleme yapan polis, yangını çıkardığı iddiasıyla bir kişiyi gözaltına aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.