Antalya'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Orta Mahalle Çınaraltı Meydanı'nda iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.
Sözlü münakaşanın kavgaya dönüşmesi üzerine Salih S, Hakan Y'yi bıçakla yaraladı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sol kolundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Hakan Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay yerinde elindeki bıçakla polis ekiplerine teslim olan Salih S, gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.