Antalya'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Sol kolundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Hakan Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Orta Mahalle Çınaraltı Meydanı'nda iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

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