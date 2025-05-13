Kumluca'da Batı Antalya Sinerji Toplantısı yapıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu'nun koordinasyonunda Batı Antalya Platformu Sinerji Toplantısı düzenlendi.

Uslu, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan toplantıda, Batı Akdeniz'in birçok ilden daha büyük nüfusa ve potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Bölgenin potansiyelini göstermeye çalıştıklarını belirten Uslu, şunları kaydetti:

"Batı Antalya’nın organik tarımı ve butik turizmi öne çıkan özelliğidir. Tekeli Yöresi, Antalya’nın batısında, antik kentleri, kültürel varlıkları, tarihsel mirası, irfan merkezleri, sosyolojik özellikleri, doğal güzellikleri, verimli toprakları, yaylaları, güneşi, deniziyle özel bir coğrafyadır. Bölge dinamiklerini harekete geçirmek için her türlü gayreti göstermeye devam ediyoruz."

Toplantıya, kaymakamlar, AK Parti ilçe başkanları, Ziraat Odası Başkanları, Ticaret ve Sanayi Odası Başkaları da katıldı.