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        Kumluca'da Batı Antalya Sinerji Toplantısı yapıldı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu'nun koordinasyonunda Batı Antalya Platformu Sinerji Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 16:19 Güncelleme: 13.05.2025 - 16:47
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        Kumluca'da Batı Antalya Sinerji Toplantısı yapıldı
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu'nun koordinasyonunda Batı Antalya Platformu Sinerji Toplantısı düzenlendi.

        Uslu, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan toplantıda, Batı Akdeniz'in birçok ilden daha büyük nüfusa ve potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

        Bölgenin potansiyelini göstermeye çalıştıklarını belirten Uslu, şunları kaydetti:

        "Batı Antalya’nın organik tarımı ve butik turizmi öne çıkan özelliğidir. Tekeli Yöresi, Antalya’nın batısında, antik kentleri, kültürel varlıkları, tarihsel mirası, irfan merkezleri, sosyolojik özellikleri, doğal güzellikleri, verimli toprakları, yaylaları, güneşi, deniziyle özel bir coğrafyadır. Bölge dinamiklerini harekete geçirmek için her türlü gayreti göstermeye devam ediyoruz."

        Toplantıya, kaymakamlar, AK Parti ilçe başkanları, Ziraat Odası Başkanları, Ticaret ve Sanayi Odası Başkaları da katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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