Antalya'da parktaki depoda çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde parktaki depoda çıkan yangın söndürüldü.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde parktaki depoda çıkan yangın söndürüldü.
Meltem Mahallesi, Atatürk Parkı girişinde bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Deponun içinde ve çevresindeki alev alan ahşap malzemeler ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü.
Depo kullanılamaz hale gelirken, polisin yangına ilişkin incelemesi sürüyor.
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