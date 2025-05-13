Alanya'da makilik alanda yangın çıkardığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde makilik alandaki yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde makilik alandaki yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cikcilli Mahallesi Taşbaşı Sokak'ta Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine tahsis edilen makilik arazide 1 haftada meydana gelen 4 yangın ile ilgili inceleme başlattı.
Bu kapsamda, yangınları çıkardığı öne sürülen E.Y. (27) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten orman yangınına neden olma" suçlamasıyla tutuklandı.
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