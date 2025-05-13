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        Alanya'da makilik alanda yangın çıkardığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde makilik alandaki yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 17:56 Güncelleme: 13.05.2025 - 17:56
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        Alanya'da makilik alanda yangın çıkardığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde makilik alandaki yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cikcilli Mahallesi Taşbaşı Sokak'ta Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine tahsis edilen makilik arazide 1 haftada meydana gelen 4 yangın ile ilgili inceleme başlattı.

        Bu kapsamda, yangınları çıkardığı öne sürülen E.Y. (27) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten orman yangınına neden olma" suçlamasıyla tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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