Alanya'da makilik alanda yangın çıkardığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cikcilli Mahallesi Taşbaşı Sokak'ta Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine tahsis edilen makilik arazide 1 haftada meydana gelen 4 yangın ile ilgili inceleme başlattı.

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